Bebeğini camdan sallayan babaya 2 yıl hapis

Cezayir'de bebeğini 15'inci kattan sallayan ve bu anları beğeni toplamak için sosyal medyadan paylaşan babaya 2 yıl hapis cezası verildi.

Cezayir'de bebeğini 15'inci kattan sallayan ve bu anları beğeni toplamak için sosyal medyadan paylaşan babaya 2 yıl hapis cezası verildi.

Cezayir'de bir mahkeme, bebeğini bir binanın 15'inci katındaki evinin camından sallayan ve bu anların fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan babaya 2 yıl hapis cezası verildi. İsmi açıklanmayan baba, bu anları ise sosyal medya hesabından "Bin beğeni ya da çocuğu aşağı atarım" yorumu ile paylaştı. Mahkeme de babayı 2 yıllık hapis cezasına mahkum etti. Diğer sosyal medya kullanıcıları ise babanın "çocuk istismarı" suçlamasıyla tutuklanmasını talep etti.

