Bebeği ölü bulunan anne yeniden tutuklandı

Ankara'da, 4 yıl önce evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan anne, hakkında verilen 17 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasının ardından yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da, 4 yıl önce evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan anne, hakkında verilen 17 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasının ardından yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2013 yılında Ankara'da meydana geldi. İddialara göre nikahsız yaşadığı bir erkekten hamile kalan 27 yaşındaki E.S.'nin dünyaya getirdiği bebeği ölü bulundu. Otopsi raporunda bebeğin öldürüldüğü ortaya çıkması üzerine E.S. gözaltına alındı.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, 2013 yılında "yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuksuz yargılanan E.S. hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cezası onanan E.S., bugün Zonguldak'taki ailesinin yaşadığı evde yeniden gözaltına alındı.

E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla aldığı 17 yıl 6 ay hapis cezası yüzüne okunan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sertaç Özdemir/İHA)