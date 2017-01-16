16.01.2017 19:14 BBP'li Başkandan HDP'li Paylan hakkında suç duyurusu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Edirne İl Başkanı Arif Köroğlu ve bir grup vatandaş, TBMM Genel Kurulunda 'Ermeni soykırımı' ifadesini kullanan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu. Büyük Birlik Partisi (BBP) Edirne İl Başkanı Arif Köroğlu ve bir grup vatandaş, TBMM Genel Kurulunda 'Ermeni soykırımı' ifadesini kullanan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu.

BBP İl Başkanı Arif Köroğlu ve beraberindeki bir grup vatandaş, Edirne Adliyesi'ne gelerek, geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulunda 'Ermeni soykırımı' ifadelerini kullanan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye girişinde basın açıklaması yapan İl Başkanı Köroğlu, Paylan'ın konuşmasında vatandaşları kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini belirterek, "Soykırım lafını kullanarak tarihsel ve bilimsel gerçekten uzak bir şekilde aziz Türk milletini, Cumhuriyeti ve Meclisi aşağılamış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmiştir" dedi.

Türk milletine haksızlık yapıldığını dile getiren Köroğlu, "Yüce Türk milletine yapılan bu haksızlığı kabul edemediğimiz için birazdan suç duyurusunda bulunacağız. Yüce Türk milleti bilsin ki bu büyük milletin yapmadığı bir şeyi yapmış gibi gösteren bu adam için Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Edirne'den, Fatih'in şehrinden sesleniyorum bunların sadece vekilliğinin düşmesi değil, bu tip zihniyette kim olursa olsun vatandaşlığının da düşürülmesini talep ediyorum. Bu olursa daha iyi olur. Cumhuriyet'ten önce de, şimdi de Türk milletinin kimseyle ayrımcılık düşüncesi olmamıştır" dedi.

Türkiye'nin Suriye'deki savaştan kaçan insanlara kucak açan bir millet olduğunu söyleyen Köroğlu, "Yarın bir gün Yunanistan'daki insanlara da bir şey olursa oraya da koşup gideriz. Bu tip kafayı karıştıran insanların derhal vekilliği düşürülmeli ve bunun da ötesinde gerekirse vatandaşlıktan ihraç edilmeli" diye konuştu.

Suç duyurusunda bulunan Abdülkadir Terzi adlı vatandaş ise, "Türk ve Ermeni vatandaşlarımız arasına nifak sokmaya çalışan HDP Milletvekili Garo Paylan hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan adli makamlara şikayette bulunduk" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Cafer /İHA)

