BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Başbakanlık Resmi Konutu'nda kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşiyor. (Enise Vural / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.