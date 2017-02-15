BBP'den referandum kararı!

Siyasi partiler referandum kararını birer bire açıtlarken, BBP henüz karar veremedi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, "Bu kamplaşma ve ayrışmadan rahatsızız. Türkiye'nin 'evetçiler' ve 'hayırcılar' diye karpuz gibi ortadan ikiye bölünmesini doğru bulmuyoruz." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bir ayrışma ve kamplaşma sürecine girdiğini öne süren Destici, referanduma gidilen süreçte herkesin sandıktan çıkacak millet iradesini kabullenmesi ve saygı duyması gerektiğini belirtti.

"REFERANDUM KARARINA İLİŞKİN İSTİŞAREYE DEVAM EDİYORUZ"

BBP'nin tek kişinin karar verdiği bir parti olmadığını belirten Destici, referandum kararına ilişkin istişareye devam ettiklerini dile getirdi. Destici, "Bu kamplaşma ve ayrışmadan rahatsızız. Türkiye'nin 'evetçiler' ve 'hayırcılar' diye karpuz gibi ortadan ikiye bölünmesini doğru bulmuyoruz. Bu konuda kendimizi birleştirici bir vazifede görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz çünkü evet diyenler de bizim insanımız hayır diyenler de bu ülkenin insanlarıdır." diye konuştu.

Destici, "hayır" veya "evet" cephesinde tasvip etmedikleri, görüşüne ve düşüncesine ortak olmadıkları kişiler olabileceğini ama bunun kitleleri yaftalama hakkını kimseye vermeyeceğini bildirdi.

"Evet" diyenlerin teklifin içeriğini, "hayır" diyenlerin de niye karşı çıktıklarını teklif üzerinden savunması gerektiğini kaydeden Destici, milleti ayrıştıracak ve kamplaştıracak argümanların üretilmemesi gerektiğini ifade etti.

"AYM'YE GİTMEMESİ DOĞRU ADIM

Destici, referandum sürecini yakından takip ettiklerini, bu sürecin eşit şartlar içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"CHP'nin anayasa değişikliği için Anayasa Mahkemesi'ne gitmemiş olmasını doğru bir adım olarak görüyoruz. Gerginliği azaltma, milletin hakemliğine güvenme ve milli iradeye teslim olma anlamında olumlu bir adım olarak görüyoruz. İnşallah referandum süreci de adil ve eşit propaganda şartları içerisinde, gerilimden ve kamplaşmadan uzak geçer. Neticede millet hür iradesiyle tercihini yapacak, dolayısıyla sandıktan çıkacak tercihe de hepimizin razı olma zorunluluğu var."