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BBP'den Başbakan Yıldırım'a: Vatandaş AVM'ye değil, pazara bile gidemiyor
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BBP'den Başbakan Yıldırım'a: Vatandaş AVM'ye değil, pazara bile gidemiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, vatandaşın alışveriş merkezlerine (AVM) değil, semt pazarlarına bile zor gittiğini, işsizliğin ülkemiz için kanayan bir yara olduğunu ve vatandaşın en önemli sorununun ekonomi olduğunu söyledi.

Haftalık basın toplantısında ülke ve dünya gündemini değerlendiren Destici, Başbakan Binali Yıldırım'ın 'CHP AYM'e gidiyor biz AVM'ye gidiyoruz' sözlerine tepki gösterdi: "Valla Sayın Başbakan siz AVM'ye gidebilirsiniz ama vatandaş AVM'ye değil, pazara bile gidemiyor. Vatandaş ancak taksitlerini ödüyor. Vatandaşın borç yükünden kurtulmasının yolu üretimden, istihdamdan ve yüksek orandaki faiz yükünün hafifletilmesinden geçiyor."

'ÜLKEDE İŞSİZLİK HIZLA ARTIYOR'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verileri değerlendiren Destici, "İşsizlik ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi. Açıklanan rakamlara baktığımızda, son 7 yılın zirvesinde. İşsizlik yüzde 12'lerin üzerine çıkmış vaziyette. Tarım dışı işsizlik oranı 1.9 puanlık artış ile yüzde 14.3 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3.5 puanlık artış ile yüzde 22.6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1.6 puanlık artış ile yüzde 12.3 olarak belirlendi. Ülke genelinde işsiz sayısı, 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu" dedi.

'ASGARİ ÜCRETLİ BU KADAR PAHALI ÜRÜNÜ NASIL ALSIN?'

Vatandaşın öncelikli sorununun ekonomik olduğunu ifade eden Destici, "Vatandaşlarımız ağır ekonomik şartlar altında hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Yeşil fasulyenin fiyatı 36 TL olmuş. Başta inanamadım. Ama semt pazarlarına baktığımızda bu fiyattan satıldığını gördük. Salatalık 13 TL, biber ve kabak 10 TL olmuş. Asgari ücretlimiz, 8 milyon açlık sınırı altında maaş alan emeklimizin bunlara nasıl gücü yetebilir. Denilebilir ki bu mevsimde yemesinler. Benim de tavsiyem bu mevsimde bu ürünlerin yenmemesi. Bu tür sebzeler bu mevsimde sağlıklı olmaz. Ama önemli olan pazar fiyatlarının hangi noktaya geldiğini göstermektedir" dedi.

'ÜLKENİN EVET VE HAYIR OLARAK BÖLÜNMESİNE KARŞIYIZ'

Referandumla ilgili de açıklama yapan Destici, "Türkiye büyük bir gerilim içerisine sokulmaya çalışıyor. 'Hayır' diyene de, 'Evet' diyene de saygı duyulması gerektiğini ifade ettik. Kamplaşmadan ve ayrışmadan rahatsızız. Evet'çiler ve Hayır'cılar diyerek Türkiye'nin karpuz gibi ortadan ikiye bölünmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

Destici, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması gerektiğini bir kere daha söylediğini dile getirdi.

Destici, CHP'nin Anayasa değişiklik teklifinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitmemiş olmasını doğru bir adım olarak gördüğünü de kaydetti.

TERÖRLE MÜCADELE VE FIRAT KALKANI HAREKATI

Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğini kaydeden Destici, "Bu geldiğimiz noktada tehdit ve tehlike daha da büyümüş vaziyette. Terör örgütlerinin tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele sergilenirse başarı ve sonuç alınır demiştik. Bugün bunun uygulanmakta olduğunu görmekteyiz. İnşallah bu topyekün mücadele tüm terör örgütlerine karşı devam eder" dedi.

Destici, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı harekatını da savundu: "Biz bunun derinlemesine değil enlemesine, genişlemesini arzu ediyoruz. PKK eşittir PYD. Orada bir devlet oluşturma peşindeler. ABD de bunu Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) aracılığıyla da destekliyor. Türkiye'yi yönetenlerin buna seyirci kalmaması gerekir. Mutlaka gerekli adımları atması gerek. Biz ABD, Rusya ve İsrail başta olmak üzere Batı'ya güvenemeyiz. Yakın ve uzak tarihimize baktığımız zaman Batı'nın bize karşı hasmane tutumlarının olduğunu, hiç bir dönemde Türk'ün ve Müslüman'ın iyiliğini ve hayrını istemediklerini biliyoruz." diye konuştu.
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