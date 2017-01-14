14.01.2017 18:04 'Bazılarınız kalp krizi geçirmedim diye çok üzülmüş'

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialara 'İyiyim Elhamdülillah. Bazılarınız bugün kalp krizi geçirmedim diye çok üzülmüş ama ne yapayım, demek ki, böyle sevmeyenlerimiz de var' dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialara "İyiyim Elhamdülillah. Bazılarınız bugün kalp krizi geçirmedim diye çok üzülmüş ama ne yapayım, demek ki, böyle sevmeyenlerimiz de var" dedi.

Twitter'da takipçi sayısı 3 milyon 665 bine ulaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bazı gazetelerin internet siteleri ve sosyal medyada sağlığı ile ilgili yoğun söylentiler üzerine attığı twitlerin ardından ilk kez Periscope yayınından "Duydum ki beni bugün hasta etmişler. Cumhuriyet'e inat hiç olmazsa sizlere bir selam söyleyin dedim" ifadelerine yer vererek, "İyiyim Elhamdülillah. Bazılarınız bugün kalp krizi geçirmedim diye çok üzülmüş ama ne yapayım, demek ki, böyle sevmeyenlerimiz de var" açıklamasında bulundu.

Sağlığının yerinde olduğunu, şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin bazı projeleri üzerinde çalıştıklarını belirten Gökçek, yayında meyve ve sebze hali ile ilgili projenin son halini de gösterdi.

Twitter'dan ilk kez gerçekleştirdiği Periscope yayınına katılımcı sayısının çokluğuna dikkat çeken Başkan Gökçek, şunları söyledi:

"Twitter'da yeni bir çığır açtık. Sağduyulu insanlar da Twitter'a girmeye başladı. Bundan çok mutluluk duyuyorum. Twitter ve Facebook, darbeler yapılsın diye, demokratik darbe adı altında kullanılmaya çalışıldı. Allah'a hamdolsun Gezi Olayı'nda, 15 Temmuz'da tam tersi olarak kullanıldı. Demek ki medeni vasıtalar olarak, doğru olarak kullanılırsa tam aksi olaylarda da kullanılabiliyor. Bundan sonra da inşallah kullanmaya devam ederiz."

Başkan Gökçek daha sonra ikinci bir Periscope yayınıyla ANKAPARK'ı tanıttı.

(Benan Özben / İHA)

