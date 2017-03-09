Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Bazı dış mihraklar 'hayır' kampanyasına destek veriyor'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Bazı dış mihraklar 'hayır' kampanyasına destek veriyor'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bazı dış mihrakların 'hayır' kampanyasına destek verdiklerini belirterek, 'Avrupa'nın bazı ülkelerinde bakanlarımız 'evet' kampanyası için çalışma yapmak istediklerinde o ülkelerin izin vermediğini görüyoruz. Ama bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bir milletvekilinin Almanya'da yürüttüğü hayır kampanyasına destek verildiğini görüyoruz' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bazı dış mihrakların 'hayır' kampanyasına destek verdiklerini belirterek, "Avrupa'nın bazı ülkelerinde bakanlarımız 'evet' kampanyası için çalışma yapmak istediklerinde o ülkelerin izin vermediğini görüyoruz. Ama bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bir milletvekilinin Almanya'da yürüttüğü hayır kampanyasına destek verildiğini görüyoruz" dedi.
Kalkınma Bakanı Elvan, referandum çalışmaları kapsamında merkez ilçelerdeki teşkilat üyeleriyle buluşmak üzere Mersin'e geldi. Elvan'ın ilk durağı AK Parti Mezitli İlçe Başkanlığı oldu. AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin ile birlikte teşkilat mensupları ile bir araya gelen Elvan, referandum öncesi fikir alışverişinde bulundu.
Mezitli ilçe binası önündeki toplanan partililere de seslenen Elvan, Türkiye'nin kutlu bir yürüyüşe çıktığını söyledi. "Yürüdüğümüz bu kutlu dava ülkemizi, milletimizi, Mersinimizi ve siz değerli hemşerilerimizi ileriye taşıyarak ayak bağlarından kurtarma, 80 milyon insanımızın her birini onurlu, saygın ve şerefli yapma yürüyüşüdür" diyen Elvan, "Çıktığımız yolda attığımız her adım Türkiye'nin bekası ve birliği içindir. Eğer biz ülkemizi daha güçlü hale getirmek istiyorsak, mutlaka 16 Nisan'a kadar geceli gündüzlü çalışmak zorundayız ve çalışacağız. Siz sevgili teşkilat üyesi arkadaşlarım; 15 yıldır yol arkadaşlığınızdan dolayı, emeklerinizden dolayı, Türkiye'nin ve Mersin'in çevresini değiştiren sizlere güçlü hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BAZI DIŞ MİHRAKLAR 'HAYIR' KAMPANYASINA DESTEK VERİYOR"
Bugüne kadar milletin kararına her zaman saygı duyduklarını ve milletin aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalarını yaptıklarını vurgulayan Bakan Elvan, 16 Nisan tarihinin Türkiye için kritik bir süreç olduğunun altını çizdi. Elvan, "'Hayır' kampanyalarına bazı dış mihrakların destek verdiğini sizler de görüyorsunuz. Avrupa'nın bazı ülkelerinde bakanlarımız 'evet' kampanyası için çalışma yapmak istediklerinde o ülkelerin izin vermediğini görüyoruz. Ama bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bir milletvekilinin Almanya'da yürüttüğü 'hayır' kampanyasına destek verildiğini görüyoruz. Biz milletimizin yolundan hiçbir zaman sapmadık, milletimiz ne dediyse onu yaptık. O dış mihrakların söylemlerine ve telkinlerine asla itibar etmedik ve etmeyeceğiz. Biz, kendi kararımızı kendimiz verdik. Avrupa'nın değişik ülkelerinde 'evet' kampanyasına karşı o ülkeler tavır sergilerken, 'hayır' kampanyası yapmak isteyenlere kapılarını açarken, bunlar iyiliğimize bir şeyler isterler mi, istemezler. Dolayısıyla biz doğru yoldayız. Biz, bu anayasa değişikliğine 'evet' diyerek Türkiye'nin önünü daha da açacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Elvan, anayasa değişikliğiyle milli iradeyi daha güçlü kılmayı amaçladıklarını da belirterek, milletin 'evet' oyu vermekle aslında kendisine oy vermiş olacağının altını çizdi.
Bakan Elvan daha sonra ilçe binasına girerek partililerle toplantı yaptı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Uluslararası Mahkemeden Bosna Hersek için şok karar
Atatürk'ün evi restore ediliyor
Eroin bağımlısı Ayaz bebek hayata tutundu
'Menfez Paşası' avukatsız kaldı
Otomobil kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı
Leyla Zana'dan PKK'yla ilgili bomba itiraf! 20 devlet..
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Andy-Ar, 2017 Referandum anketi sonucunu açıkladı
Andy-Ar, 2017 Referandum anketi sonucunu açıkladı
CHP'li Faik Tunay referandum 'evet' diyeceğini açıkladı
CHP'li Faik Tunay referandum 'evet' diyeceğini açıkladı
Erdoğan'ın eski başyaveri: 'Ben suçsuzum demiyorum'
Erdoğan'ın eski başyaveri: 'Ben suçsuzum demiyorum'
Türkiye için petrol ve doğalgaz müjdesi! Petrol araması yapılacak
Türkiye için petrol ve doğalgaz müjdesi! Petrol araması yapılacak
Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Artık Başbakan yok!
Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Artık Başbakan yok!
Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ'ın toplantısında şok protesto!
Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ'ın toplantısında şok protesto!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Uluslararası Mahkemeden Bosna Hersek için şok karar
Uluslararası Mahkemeden Bosna Hersek için şok karar
Atatürk'ün evi restore ediliyor
Atatürk'ün evi restore ediliyor
Eroin bağımlısı Ayaz bebek hayata tutundu
Eroin bağımlısı Ayaz bebek hayata tutundu
'Menfez Paşası' avukatsız kaldı
'Menfez Paşası' avukatsız kaldı
Otomobil kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı
Leyla Zana'dan PKK'yla ilgili bomba itiraf! 20 devlet..
Leyla Zana'dan PKK'yla ilgili bomba itiraf! 20 devlet..
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Alev alev yandı
Alev alev yandı
ABD Kongresi'nden Pentagon'a yasak
ABD Kongresi'nden Pentagon'a yasak
Plaka kurnazlarına ceza yağdı
Plaka kurnazlarına ceza yağdı
'Aşırı sağ/ırkçı siyasi hareketler ile DEAŞ ikiz kardeşlerdir'
'Aşırı sağ/ırkçı siyasi hareketler ile DEAŞ ikiz kardeşlerdir'
'Son Durak' filmi gibi ölüm
'Son Durak' filmi gibi ölüm

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English