'Bazı dış mihraklar 'hayır' kampanyasına destek veriyor'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bazı dış mihrakların 'hayır' kampanyasına destek verdiklerini belirterek, "Avrupa'nın bazı ülkelerinde bakanlarımız 'evet' kampanyası için çalışma yapmak istediklerinde o ülkelerin izin vermediğini görüyoruz. Ama bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bir milletvekilinin Almanya'da yürüttüğü hayır kampanyasına destek verildiğini görüyoruz" dedi.

Kalkınma Bakanı Elvan, referandum çalışmaları kapsamında merkez ilçelerdeki teşkilat üyeleriyle buluşmak üzere Mersin'e geldi. Elvan'ın ilk durağı AK Parti Mezitli İlçe Başkanlığı oldu. AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin ile birlikte teşkilat mensupları ile bir araya gelen Elvan, referandum öncesi fikir alışverişinde bulundu.

Mezitli ilçe binası önündeki toplanan partililere de seslenen Elvan, Türkiye'nin kutlu bir yürüyüşe çıktığını söyledi. "Yürüdüğümüz bu kutlu dava ülkemizi, milletimizi, Mersinimizi ve siz değerli hemşerilerimizi ileriye taşıyarak ayak bağlarından kurtarma, 80 milyon insanımızın her birini onurlu, saygın ve şerefli yapma yürüyüşüdür" diyen Elvan, "Çıktığımız yolda attığımız her adım Türkiye'nin bekası ve birliği içindir. Eğer biz ülkemizi daha güçlü hale getirmek istiyorsak, mutlaka 16 Nisan'a kadar geceli gündüzlü çalışmak zorundayız ve çalışacağız. Siz sevgili teşkilat üyesi arkadaşlarım; 15 yıldır yol arkadaşlığınızdan dolayı, emeklerinizden dolayı, Türkiye'nin ve Mersin'in çevresini değiştiren sizlere güçlü hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"BAZI DIŞ MİHRAKLAR 'HAYIR' KAMPANYASINA DESTEK VERİYOR"

Bugüne kadar milletin kararına her zaman saygı duyduklarını ve milletin aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalarını yaptıklarını vurgulayan Bakan Elvan, 16 Nisan tarihinin Türkiye için kritik bir süreç olduğunun altını çizdi. Elvan, "'Hayır' kampanyalarına bazı dış mihrakların destek verdiğini sizler de görüyorsunuz. Avrupa'nın bazı ülkelerinde bakanlarımız 'evet' kampanyası için çalışma yapmak istediklerinde o ülkelerin izin vermediğini görüyoruz. Ama bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bir milletvekilinin Almanya'da yürüttüğü 'hayır' kampanyasına destek verildiğini görüyoruz. Biz milletimizin yolundan hiçbir zaman sapmadık, milletimiz ne dediyse onu yaptık. O dış mihrakların söylemlerine ve telkinlerine asla itibar etmedik ve etmeyeceğiz. Biz, kendi kararımızı kendimiz verdik. Avrupa'nın değişik ülkelerinde 'evet' kampanyasına karşı o ülkeler tavır sergilerken, 'hayır' kampanyası yapmak isteyenlere kapılarını açarken, bunlar iyiliğimize bir şeyler isterler mi, istemezler. Dolayısıyla biz doğru yoldayız. Biz, bu anayasa değişikliğine 'evet' diyerek Türkiye'nin önünü daha da açacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, anayasa değişikliğiyle milli iradeyi daha güçlü kılmayı amaçladıklarını da belirterek, milletin 'evet' oyu vermekle aslında kendisine oy vermiş olacağının altını çizdi.

Bakan Elvan daha sonra ilçe binasına girerek partililerle toplantı yaptı.