09.09.2017 12:08 Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler Türkiye'ye dönüyor

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 15-30 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden 53 bin 798 Suriyeli'den 4 bin 873'ü Türkiye'ye döndü. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 15-30 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden 53 bin 798 Suriyeli'den 4 bin 873'ü Türkiye'ye döndü.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'nin çeşitli kentlerine dağılan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı geçirmek için gittikleri ülkelerinden Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden dönüyor.

Kilis Valiliği tarafından verilen izinle 15-30 Ağustos tarihleri arasında Fırat Kalkanı Harekatıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı Halep'in Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret eden Suriyeliler, Türkiye'ye gelmek için Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturuyor.

Dün akşam itibariyle 53 bin 798 Suriyeli'den 4 bin 873'ünün Türkiye'ye döndüğü bildirildi. Suriyelilerin Türkiye'ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafına getiriliyor.

Bayram ziyareti kartını teslim eden Suriyeliler, Türkiye'de yaşadıkları şehirlere gidiyor. Ülkelerine giden Suriyelilerin 15 Ekim tarihine kadar Türkiye'ye dönmeleri gerektiği bildirildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

