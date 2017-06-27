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Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde
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Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde

Hükümet, bayram sonrası milyonların yüzünü güldürecek düzenlemeler yapacak. Emeklilerden esnafa, işverenlerden işçilere, gençlerden memur annelere kadar her kesime müjde gelecek.

Bayram sonrasında milyonları yakından ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanacak. Emeklilerden esnafa, işverenlerden işçilere, gençlerden memur annelere kadar hemen her kesime müjdeli haber gelecek. Hükümet; 7 müjde için düğmeye basacak.

İşte yüzleri güldürecek düzenlemeler:

HER ÇALIŞANA TAZMİNAT:

Her çalışanın kıdem tazminatı alması için hayata geçirilecek yeni sisteme ilişkin taslak tamamlandı. Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı taslak, Başbakanlık'ta. Burada son şeklinin verilmesinin ardından sendikalarla paylaşılacak. Sistem, Kıdem Tazminatı Fonu'nu getiriyor. Mevcut çalışanlar eski sistemde kalacak ya da yeni sisteme geçecek. Yasa çıktıktan sonra işe girenler ise otomatik olarak yeni sisteme katılacak.

720 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRO:

Kamuda görev yapan yaklaşık 720 bin taşeron işçiye kadro için çalışmalar tamamlandı, karar aşamasına gelindi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün verdiği bilgiye göre, taşeron işçilere kadro konusunda 2 alternatif hazırlandı. Bunlardan birine karar verilecek. Kadro düzenlemesinin bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

ENGELLİ İSTİHDAMINA TEŞVİK:

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bayram sonrası engelli istihdamına yönelik yeni teşvikler ve müjdeler olacağını duyurdu. 50'den fazla işçi çalıştıran işletmelerin engelli çalıştırma zorunluluğunun devam edeceğini belirten Müezzinoğlu, "50'nin altında ise yani 10 kişi çalıştıran bir markete, mahallenin bakkalına, kasabına, pastaneye, 'Siz engelli çalıştırın devlet olarak biz sizi destekleyelim' diyeceğiz. SGK primleri ödenecek, belki maaşın yarısı ödenecek" dedi.

BORÇLU ESNAFA KOLAYLIK

Prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan esnaf ve ailelerine Hastane kapıları açılacak. Borçlu esnafın sağlık hizmeti alabilmesini sağlayacak düzenleme hayata geçirilecek. 60 günden fazla prim borcu bulunan esnaf ve yakınları, Ekim 2015'e kadar sağlık hizmetlerinden yararlanamıyordu. Yapılan düzenleme ile prim borcu olan esnafın önce yılbaşına, ardından da 30 Haziran 2016'ya kadar sağlık hizmetinden yararlanması sağlandı. Son olarak da bu süre Aralık 2016 tarihine kadar uzatıldı. Hükümet, yeni düzenleme ile borçlu esnafın ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasının yolunu açacak.

1 MİLYON GENCE İŞ

1 milyon gence istihdam kapısını açacak eylem planı hayata geçirilecek. Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdesini verdiği paket ile ilgili çalışmalar bu ay tamamlanacak. Edinilen bilgiye göre; bu kapsamda, işverenlere çeşitli teşvikler verilecek. Genç girişimcilere destek sağlanacak. Kalkınma Bankası imkanları da yeni fikirler ve genç girişimcilere kaynak oluşturacak.

EMEKLİYE ZAM VE UCUZ TATİL

Emeklilerin Temmuz zammı ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 kazançlarının belirleneceği toplu sözleşme yaklaşırken; 2 çalışma da masada. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, önümüzdeki günlerde, emekli maaşları arasında dengenin sağlanması konusunu masaya yatıracak. Emeklilere ucuz tatil imkanı da hükümetin gündeminde. Çalışma Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı, bunun için kolları sıvadı. '1 milyon emekliye ucuz tatil' projesi için hazırlık yapılıyor. Proje ile emeklilerin Ege ve Akdeniz'de Eylül, Ekim ve Kasım aylarında hesaplı tatil yapması sağlanacak.

ANNEYE YARIM MESAİ

Mem ur annelerin yarı zamanlı çalışabilmesine imkan sağlayan yönetmelik büyük oranda tamamlandı. Bakanlar Kurulu'nun imzasına çıktı. Önümüzdeki günlerde yayınlanarak yürürlüğe girecek. takvim

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