'Bayramdan sonra engellilere müjdemiz olacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükçekmece Engelliler Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada bayram sonrasında engellilerin istihdamıyla ilgili, 'Yeni teşviklerimiz ve yeni müjdelerimiz olacak. İnşallah bayramdan sonra da o müjdelerle sizlerin yanınızda olacağız' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükçekmece Engelliler Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada bayram sonrasında engellilerin istihdamıyla ilgili, "Yeni teşviklerimiz ve yeni müjdelerimiz olacak. İnşallah bayramdan sonra da o müjdelerle sizlerin yanınızda olacağız" dedi.

Büyükçekmece'de Engelliler Derneği tarafından iftar programı düzenlendi. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yanı sıra çok sayıda engelli ve vatandaş katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak engelli vatandaşlara yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Müezzinoğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemin en önemli eylem planlarından biri de engelli istihdamına yönelik yeni teşviklerimiz ve yeni müjdelerimiz olacak. İnşallah bayramdan sonra da o müjdelerle sizlerin yanınızda olacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükçekmece Engelliler Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Ezanın okunmasına dakikalar kala iftarın yapılacağı Büyükçekmece Engelliler Derneği'nin bahçesine gelen Müezzinoğlu, engelli vatandaşlar ve ailelerinin masalarını dolaşarak onlarla sohbet etti. Sonrasında ise ezanın okunmasının ardından Bakan Müezzinoğlu, engelli vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Birlikte iftar yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Elhamdülillah engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizde önemli mesafeler kat ettik. Engellilerimiz artık unutulan, evinin köşesinde ihmal edilen, annesinin babasının benim engelli evladım var, demekten utandığı dönemler ortadan kalktı. Ben öncelikle bu anlamda ciddi, devrim niteliğinde birikimi yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor, onu gönülden alkışlıyorum. Önemli mesafeler kat ettik. Ama onlar geride kaldı. Önümüzde kat etmemiz gereken önemli mesafeler var. İnşallah, engellilerimizin gerek bakımda, gerek tedavide, gerek istihdamda, gerekse eğitimde bütün bunlarda artık daha güçlü bir Türkiye ve engellinin yanında daha güçlü olan bir anlayışla geleceğimizi daha güçlü hale getirmeyi, geleceğimizi daha huzurlu daha mutlu ve daha medeni koşullara taşımayı hedefliyoruz ve bunu birlikte başaracağız. Son iki üç yıldır önümüze anlamsız tuzaklar kuruldu. Anlamsız hain darbe girişimleriyle bu milletin kardeşliğini bozmaya ve birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlar oldu. Ama buna engellilerimiz de dahil hep beraber dik durduk. Bu milletin kaderiyle hiçbir hain oynayamaz dedik. Ve 15 Temmuz karanlık geceyi 16 Temmuz sabahında aydınlık bir sabaha çevirdik. O nedenle sizlere de teşekkür ediyorum, sizleri alkışlıyorum" diye konuştu.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak eylem planlarını istediğini söyleyerek sözlerini sürdüren Müezzinoğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemin en önemli eylem planlarından biri de engelli istihdamına yönelik yeni teşviklerimiz ve yeni müjdelerimiz olacak. İnşallah bayramdan sonra da o müjdelerle sizlerin yanınızda olacağız" dedi.

Emrah Kuş /