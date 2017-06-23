Bayramda tatlı alacaklar dikkat

Bursa Pastacılar Tatlıcılar Süt ve Süt Ürünleri Şekerciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necip Daş, merdiven altı diye tabir edilen yerlerden tatlı almanın sağlıklı olmadığını söyledi.

Bursa Pastacılar Tatlıcılar Süt ve Süt Ürünleri Şekerciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necip Daş, merdiven altı diye tabir edilen yerlerden tatlı almanın sağlıklı olmadığını söyledi.

Bayrama sayılı günler kala tatlılar raflarda yerini aldı. Özellikle klasik baklavanın tercih edildiği bayram tatlıcıların yüzünü güldürdü. Baklava fiyatları 15 ila 40 arasında değişiyor. Bursa Pastacılar Tatlıcılar Süt ve Süt Ürünleri Şekerciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necip Daş, bayram öncesi vatandaşların tatlı seçiminde dikkat etmesi gereken hususlar hakkında uyardı. Daş, "Merdiven altı diye tabir edilen yerlerden tatlı almak sağlıklı değil. Tatlının içine şerbet basıyorlar. Cevizin yerine de hamurun kırıklarını kavuruyorlar. Biraz da kötü cevizleri karıştırıyorlar al sana tatlı oluyor. Benim bir tepsi baklavam 3 kilogram geliyorsa onlarınki 5-6 kilogram geliyor. Maliyetleri oradan düşürüyorlar. Bu işte yağ çok önemli. Biz bir yağı kullandıktan sonra onu bir daha kullanmayız. Ama bazı yerler o yağı defalarca kullanıyor" dedi.

Vatandaşların tatlı seçiminde görüntüsüne ve tadına bakması gerektiğini söyleyen Daş, "Her şeyin başında kalite ve hijyen ön plana çıkması lazım. Neyi nereden aldığını iyi bilmek gerekiyor. Tatlı insanların hep damağına, hem midesine hitap etmelidir. Ramazan ayı ve bayramların olmazsa olmazıdır. Yerken baklavanın ağızda dağılması lazım. Yediğin zaman midene dokunmayacak. Görüntü de çok önemli. Baktığın zaman güzel tatlı altın sarısı ve pırıl pırıl olur. Kalitesizler ise rengi atmış, al benisisiz durur" ifadelerini kullandı.

Bayramda en çok klasik baklavanın tercih edildiğinin altını çizen Daş, "Bugün 1 kilogram ceviz 40-50 lira, fıstığın kilosu 90-100, tereyağının 30-40 lira. İşçi maliyetleri pahalı. Bunları bu fiyata alıp da baklavayı ucuza vermek mümkün değil. Her şeyin bir bedeli var. Bayramda en çok klasik baklava, fıstıklı baklava tercih ediliyor. Biraz daha ekonomik olmasını isteyenler tulumba tatlısını tercih ediyor" diye konuştu.

