Bayramda hava nasıl olacak ?

Ramazan Bayramı tatili süresince yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ramazan Bayramı tatili süresince yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının bayram tatili süresince artmaya devam edeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 - 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili süresince bazı merkezlerdeki en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar'da 30 - 33, İzmir, Aydın, Manisa, Adana ve Antalya'da 35 - 39, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 25 - 28, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 39 - 42 dereceler arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

