Bayramda balık keyfi

Bayram tatilini sahilde balık tutarak değerlendiren İstanbullular hem aileleriyle piknik yaptı hem de güzel havanın tadını çıkardı.

Bayram tatilini sahilde balık tutarak değerlendiren İstanbullular hem aileleriyle piknik yaptı hem de güzel havanın tadını çıkardı.

Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar havanın güzel olmasını da fırsat bilerek sahillere koştu. Vatandaşlardan kimisi balık tutarken kimisi de güneşli havanın tadını çıkardı. Balık tutmaya aileleriyle birlikte gelen bazı vatandaşlar ise boğaz manzarası eşliğinde piknik keyfi yaptı.

Oltasını alıp Tarabya Sahiline gelen bir anne ise küçük kızına balık tutmayı öğretti. Annenin, küçük kızına olta çekmeyi öğrettiği anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Halinden memnun olduğu görülen küçük kız ise balık tutmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Evde oturmaktansa balık tutmanın daha keyifli olduğunu ifade eden ve ailesiyle birlikte sahile giden Ali Duman, "Güzel bir hobi. Balık da çıkıyor. Ailece geldik. Akraba ziyareti, eş dost ziyareti, ikinci günü de keyif. Keyif için geldik. İstanbul'da müthiş bir boşluk var. İstediğimiz yere istediğimiz zaman gidebiliyoruz. Normalde 3 saatte gittiğim yere yarım saatte gidiyorum. En güzeli balık tutmak dedik. Boğaz keyfi, manzara, güzel" dedi.



"YEMİMİZ DE YOK, SADECE ÇEKİYORUZ"

Ali Duman'ın eşi kızlarına balık tutmayı öğrettiklerini dile getirerek, "Ailecek geldik. Her hafta buradayız. Eşimle birlikte ağabeyim ve ailem hep birlikte geldik. Önce çekmeyi öğretiyoruz. Sonra da atmayı öğreteceğiz. Milletin oltasına dolanmasın diye kıyıdan atıyoruz. Heveslendi. Yemimiz de yok. Sadece çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 kilo balık tuttuğunu söyleyen Fatih Kurum, "Hava çok güzel. Bayramın da ikinci günü. Balık biraz seyrek ama hava çok güzel. Biraz da boğaz tenha. İstanbul bayram dolayısıyla biraz boşaldı. Biz de bunu fırsat bilip balık tutmaya geldik. Şu an birkaç tane yakaladık. Bunlar istavrit balığı. İlk gün büyüklerimiz ziyaret ettik, ikinci günü kendimize ayırdık. Yaklaşık 2 kilo balık tuttuk" şeklinde konuştu.

(Caner Sönmez / İHA)