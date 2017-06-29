Bayramda Atatürk Havalimanından 905 bin yolcu uçtu

Atatürk Havalimanı'nın Ramazan Bayramı tatiline ilişkin yolcu ve uçuş verileri açıklandı. Buna göre 23-28 Haziran tarihleri arasında 6 bin 923 uçak iniş ve kalkış yaparken, toplamda 905 bin 273 yolcuya hizmet verildi.

Atatürk Havalimanı'nın Ramazan Bayramı tatiline ilişkin yolcu ve uçuş verileri açıklandı. Buna göre 23-28 Haziran tarihleri arasında 6 bin 923 uçak iniş ve kalkış yaparken, toplamda 905 bin 273 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı ramazan ayı tatiline ilişkin Atatürk Havalimanı'nın uçuş ve yolcu trafiği verilerini açıkladı. DHMİ'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 23-28 Haziran tarihleri arasında 6 bin 923 uçağın havalimanını kullandığı ve 905 bin 273 yolcuya hizmet verildiği açıklandı.



BAYRAMDA YOLCU TRAFİĞİ 905 BİNE ULAŞTI

DHMİ'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Atatürk Havalimanından 23-28 Haziran 2017 tarihleri arasında 6 bin 923 uçak iniş kalkış yaptı; 905 bin 273 yolcuya hizmet verildi. Bu tarihler arasında Havalimanı'na iç hat iniş kalkış yapan uçak sayısı 2 bin 146, Dış hat uçak sayısı 4 bin 777; toplam uçak trafiği 6 bin 923 oldu. Aynı tarihlerde iç hat gelen-giden yolcu sayısı 263 bin 481, dış hat gelen-giden yolcu sayısı 641bin 792; toplam yolcu sayısı ise 905 bin 273 oldu" denildi.

Bir günde bin 396 uçak iniş-kalkış yaptı

DHMİ verilerine göre Atatürk Havalimanı'ndaki yoğunluk 28 Haziran tarihinde de devam etti. Bu tarihte Türkiye'nin en büyüğü konumundaki havalimanına bir gün içerisinde bin 396 uçak iniş-kalkış yaparken, transit yolcular hariç 143 bin 814 yolcuya da hizmet verildi.

(Ferhat Yasak/İHA)