Bayram tatili yolunda kaza: 4 yaralı

Artvin-Borçka karayolunda bir otomobilin kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bayram tatiline giden aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Artvin-Borçka karayolunda bir otomobilin kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bayram tatiline giden aynı aileden 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Artvin-Borçka Karayolunun 9. kilometresindeki Sümbüllü Viyadük'ü girişinde, Borçka istikametinden Ardahan yönüne giden Muhammet Ali Kesici yönetimindeki 53 DA 522 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yolun kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada sürücü Kesici ile karısı Sevinç Ergün Kesici (35), kızı Eylül Kesici (2) ve 2 aylık bebeği Irmak Kesici yaralandı. Olay yerine gelen Artvin Belediyesi İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan ailenin bayram tatili için Rize'den Ardahan'a gittiği öğrenildi.
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