Bayram tatili nedeniyle boşalan İstanbul'da trafik köprü geçişlerinde kilitlendi

Dört günlük bayram tatili nedeniyle boşalan İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 25 — yüzde 30 seviyesine düştü. Ancak Avrupa'dan Asya'ya geçişler hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollar sabah saatlerinden bu yana tıkalı.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul trafik yoğunluğu haritası

Trafik akışı zaman zaman 5 kilometreye kadar düşerken, Fatih Sultan mehmet Köprüsü için trafik yoğunluğu Gaziosmanpaşa, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için de Mecidiyeköy'den itibaren başlıyor.