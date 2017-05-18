Bayram tatili İstanbul trafiğini kilitledi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tatilinin hafta sonu tatiliyle birleşmesini fırsat bilip şehir dışına çıkmak için akşam saatlerinde araçlarıyla yola çıkan İstanbulluların yoğunluğu E-5 Karayolu'nda trafiği durma noktasına getirdi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tatilinin hafta sonu tatiliyle birleşmesini fırsat bilip şehir dışına çıkmak için akşam saatlerinde araçlarıyla yola çıkan İstanbulluların yoğunluğu E-5 Karayolu'nda trafiği durma noktasına getirdi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilinin hafta sonu tatiliyle birleşmesini fırsat bilen İstanbulluların bir bölümü, 3 günlük tatili değerlendirmek üzere şehir dışına çıkmak için akşam saatlerinde araçlarıyla yola çıktı. Mesai saatinin bitiminde yaşanan rutin trafiğin üzerine tatil trafiği de eklenince, İstanbul'da bazı yollarda trafik akışı durma noktasına geldi. E-5'in Ankara istikametinde yoğun trafik oluşurken, Haliç Köprüsü ile Mecidiyeköy arasında çekilen görüntülerde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

(Hüseyin Coşkun - Murat Delice /İHA)