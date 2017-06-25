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Bayram Namazı saat kaçta nasıl kılınır? 2017 il il saatleri
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Bayram Namazı saat kaçta nasıl kılınır? 2017 il il saatleri

Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Edirne, Kırklareli, Mersin, Adana, Erzurum, Diyarbakır, Kocaeli, Samsun başta olmak il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki bayram namazi kaç rekattir ve nasıl kılınır?

Ramazan bugün iftarla sona ererken yarın yani 25 Haziran 2017 pazar günü bayramın birinci günü kutlanacak. Ramazan bayramı sabah erken saatteki bayram namazı ile başlayacak. Peki bayram namazı saat kaçta, kaç rekat olarak nasıl kılınır?

Diyanet işleri başkanlığı Ramazan Bayramı namaz saatlerini ilan etti. Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.06, İstanbul'da 06.19, İzmir'de 06.33, Çanakkale'de 06.31, Iğdır'da ise 05.33'te kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: "Adana: 06.04, Adıyaman: 05.50, Afyon: 06.18, Ağrı: 05.26, Aksaray: 06.05, Amasya: 05.52, Ankara: 06.06, Antalya: 06.22, Ardahan: 05.24, Artvin: 05.27, Aydın: 06.31,

Balıkesir: 06.27, Bartın: 06.04, Batman: 05.38, Bayburt: 05.36, Bilecik: 06.17, Bingöl: 05.38, Bitlis: 05.33, Bolu: 06.09, Burdur: 06.22, Bursa: 06.21,

Çanakkale: 06.31, Çankırı: 06.01, Çorum: 05.56, Denizli: 06.27, Diyarbakır: 05.42, Düzce: 06.11, Edirne: 06.27, Elazığ: 05.44, Erzincan: 05.40, Erzurum: 05.33, Eskişehir: 06.16,

Gaziantep: 05.55, Giresun: 05.41, Gümüşhane: 05.38, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.21, Isparta: 06.21, İstanbul: 06.19, İzmir: 06.33,

Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.04, Karaman: 06.12, Kars: 05.23, Kastamonu: 05.59, Kayseri: 05.59, Kırıkkale: 06.04, Kırklareli: 06.24, Kırşehir: 06.03, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.16, Konya: 06.13, Kütahya: 06.19,

Malatya: 05.48, Manisa: 06.31, Mardin: 05.41, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.35, Nevşehir: 06.02, Niğde: 06.04, Ordu: 05.43, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.33,

Sakarya: 06.14, Samsun: 05.49, Siirt: 05.35, Sinop: 05.51, Sivas: 05.50, Şanlıurfa: 05.49, Şırnak: 05.34, Tekirdağ: 06.25, Tokat: 05.50, Trabzon: 05.36, Tunceli: 05.42, Uşak: 06.23, Van: 05.28, Yalova: 06.19, Yozgat: 05.59, Zonguldak: 06.06."

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı 06.15, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.43, ABD'nin başkenti Washington'da 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.41, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.53'te eda edilecek.

Bayram namazı kaç rekattır nasıl kılınır? : Ramazan Bayramı namazı 2 rekattır. Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaat ile birlikte kılınması gereken bayram namazının sonunda bayram hutbesi yer alır. Peki bayram namazı nasıl niyet edilerek kılınır?

Bayram namazı kılınışı : Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazlarını kılmak vaciptir. Ramazan Bayram namazının kılınışı Kurban Bayramı namazı gibidir. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur.

Bayram namazına nasıl niyet edilir : Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram namazı birinci rekatın kılınışı : 2 rekatlık bayram namazının birinci rekatının kılınışı ayrıntılı olarak şöyledir.

-Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder. İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar. Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram ramazı ikinci rekatın kılınışı : İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden. (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.

- Oturuşta İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur.

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