Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bayram mesajında Kılıçdaroğlu'na gönderme
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bayram mesajında Kılıçdaroğlu'na gönderme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı mesajında, 'Türk milletinin karşı karşıya olduğu vahim meseleler fuzuli yürüyüşlerle aşılamayacak; hezeyan adımlarla engebeli yollarda adalet ve ahlak bulunamayacaktır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı mesajında, "Türk milletinin karşı karşıya olduğu vahim meseleler fuzuli yürüyüşlerle aşılamayacak; hezeyan adımlarla engebeli yollarda adalet ve ahlak bulunamayacaktır" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Rahmet, mağfiret, manevi kurtuluş ve bereket ayı olan mübarek Ramazan günlerini geride bırakarak bayrama ulaşmış bulunuyoruz. Allah'tan niyazım tuttuğumuz oruçları, kalpten, ta en derinden kopup gelen dua ve ibadetlerimizi kabul etmesidir. Ramazan; diriliş mevsimi, tövbe mektebi, huzur ve dayanışma medeniyetidir" ifadelerini kullandı.

"TERÖR YALNIZCA TÜRKİYE'NİN SORUNU DEĞİL"
Yaşanılan ağır buhranların, iç ve dış politikada vasat ve varlık bulan trajik vakaların Ramazan ayının anlam ve ruhuna gölge düşürdüğünü kaydeden Bahçeli, şunları kaydetti:
"Hain ve bölücü terör girdiği kanlı vardiyada provokasyonlarını alçakça sürdürmüş, sivil ve güvenlik görevlisi evlatlarımızı acımasızca şehit etmiştir. Türkiye düşmanları Ramazan'da da boş ve atıl durmamıştır. FETÖ-PKK-PYD-YPG-IŞİD gibi canavar yapılar; küresel mahfillerden, karanlık efendilerinden aldıkları emirler doğrultusunda masumlara, ülke ve devletlerin egemenlik haklarına kast etmek için arka arkaya kademeye ve nöbete girmişlerdir. Terör yalnızca Türkiye'nin sorunu değildir. Nitekim dünyanın değişik bölge ve coğrafyalarında görülen saldırı ve suikastlar bunun bariz ispatıdır. İnsanlık terörle boğuşmaktadır. Buna karşılık küresel akıl dağınık, küresel vicdan suskun ve tedirgindir. Türk milletinin terörle mücadelesine şaşı bakan, şüpheyle yaklaşan, bununla yetinmeyip terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan çifte standartçı ülkelerin terörizmden şikayetçi olmaları inandırıcı ve ikna edici bir tavır olmayacaktır. Türkiye yoğun bir beka mücadelesi vermektedir. Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasından, mensubu olduğumuz aziz millet varlığından, sahibi olduğumuz kutlu devlet yapısından taviz isteyen, çözülme bekleyen, çürüme dileyen çok sayıda iç ve dış mihrak hazır kıta pusudadır. Bu itibarla tehdidin dozajı çok fazla, tehlikenin ölçeği çok yüksektir."

"TÜRK MİLLETİNİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU VAHİM MESELELER FUZULİ YÜRÜYÜŞLERLE AŞILMAYACAK"
"Türk milletinin karşı karşıya olduğu vahim meseleler fuzuli yürüyüşlerle aşılamayacak; hezeyan adımlarla engebeli yollarda adalet ve ahlak bulunamayacaktır" diyen Bahçeli, "Milli birlik ve kardeşlik ruhu diri olduktan, dayanışma ve yardımlaşma şuuru ayakta durduktan sonra hiçbir hain emel, hiçbir yabancı ajan, hiçbir işbirlikçi Türkiye'ye zarar veremeyecektir. Bayram günlerinde olduğu gibi herkes gönülden tokalaşmalı, yürekten kucaklaşmalıdır. Dargınlıklar bitirilmeli, küsler barışmalıdır. Çünkü haricimizde bu kadar saldırı ve sorun varken enerjimizi içe dönük basit anlaşmazlıklarla heba edemeyiz, potansiyel gücümüzü nafile yere harcayamayız" açıklamasında bulundu.

"DİLEĞİM BAYRAM RUHUNUN, KARDEŞLİK VE BİRLİK HUKUKUNUN TÜRK-İSLAM COĞRAFYALARINA NÜFUZ ETMESİDİR"
Bahçeli, mesajının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye Cumhuriyeti milli güvenliğiyle birlikte, mücavir alanlardaki komşu ülkeleri ve soydaşlarımızı da her zaman gözetmeli, üzerine düşen tarihsel sorumluluğu yerine getirmelidir. Özellikle Türkmen kardeşlerimizin bizleri üzen ve kahreden mağduriyetleri her yönüyle ortadadır. Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin daha fazla hak kaybı, daha fazla eziyet ve baskı görmemesi için mutlaka ki öncü ve ana taşıyıcı bir kuruma ihtiyaç vardır. Bu öncü kurum da hiç şüphesiz Irak Türkmen Cephesi, önderi ise Sayın Erşat Salihi'dir. Türkmenli emniyete alınmadan Ankara rahat ve istikrarlı olamayacaktır. Türkmenler huzura kavuşmadan Türk milletinin gergin ve kaygılı bekleyişi son bulmayacaktır. Dileğim bayram ruhunun, kardeşlik ve birlik hukukunun Türk-İslam coğrafyalarına nüfuz etmesidir. Öncelikle bütün vatandaşlarımın, Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda milletimizin varlığı, güvenliği ve istikbali için mücadele veren, nöbet tutan evlatlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler temenni ediyor bayramlarını tebrik ediyorum."
(Pelin Üzek/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Portakal heykeller yükseliyor
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni misafirleri ilgi çekiyor
Ankara'da dolmuş kazası: 16 yaralı
Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü 3 yaralı
Kaza anı zırhlı araç kamerasına yansıdı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar'dan 37 ülke için yeni karar
Katar'dan 37 ülke için yeni karar
Havuzda elektrik faciası: 3'ü çocuk 5 ölü
Havuzda elektrik faciası: 3'ü çocuk 5 ölü
Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak için karar verildi
Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak için karar verildi
Galatasaray Faslı yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray Faslı yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı
PKK'nın kaçırdığı öğretmen endişeli babasına bakın ne demiş!
PKK'nın kaçırdığı öğretmen endişeli babasına bakın ne demiş!
İstanbul Valiliği'nden LGBT yürüyüşü kararı
İstanbul Valiliği'nden LGBT yürüyüşü kararı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Portakal heykeller yükseliyor
Portakal heykeller yükseliyor
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni misafirleri ilgi çekiyor
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni misafirleri ilgi çekiyor
Ankara'da dolmuş kazası: 16 yaralı
Ankara'da dolmuş kazası: 16 yaralı
Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü 3 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü 3 yaralı
Kaza anı zırhlı araç kamerasına yansıdı
Kaza anı zırhlı araç kamerasına yansıdı
Erdoğan, Akıncı ile görüştü
Erdoğan, Akıncı ile görüştü
Şişli'de helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu
Şişli'de helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu
Antalya'ya şehit ateşi düştü
Antalya'ya şehit ateşi düştü
Bayram mesajında Kılıçdaroğlu'na gönderme
Bayram mesajında Kılıçdaroğlu'na gönderme
Hatay'da 5 canlı bomba yakalandı
Hatay'da 5 canlı bomba yakalandı
Kamyonet kasasında 47 kaçak göçmen yakalandı
Kamyonet kasasında 47 kaçak göçmen yakalandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English