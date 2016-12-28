28.12.2016 10:16 Bayraklı Belediyesi yeni yılda yeni binada

Bayraklı Belediyesi'nin dört katı yer altında, dokuz katı yer üstünde olacak şekilde tasarlanan yeni hizmet binası inşaatı tamamlandı. Binanın bahçe düzenlemesinin bitmesinin ardından belediyenin birçok birimi buradan hizmetlerini sürdürecek. Otobüs, metro ve vapur gibi tüm ulaşım akslarının üzerinde bulunan hizmet binasına ulaşım da oldukça kolay olacak. Bayraklı Belediyesi'nin dört katı yer altında, dokuz katı yer üstünde olacak şekilde tasarlanan yeni hizmet binası inşaatı tamamlandı. Binanın bahçe düzenlemesinin bitmesinin ardından belediyenin birçok birimi buradan hizmetlerini sürdürecek. Otobüs, metro ve vapur gibi tüm ulaşım akslarının üzerinde bulunan hizmet binasına ulaşım da oldukça kolay olacak.



Bayraklı Belediyesi'nin Altınyol Caddesi üzerindeki yeni hizmet binası inşaatı tamamlandı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Şuanda çevre düzenlemesi yapılıyor. Yeni yılda yeni hizmet binamızda vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Yeni hizmet binasının hemen yanındaki alan da, tören alanı olarak kullanılacak" dedi.



"Beklediğimize değdi"



Binanın inşaat sürecinde çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Planlı alanlar tip imar yönetmeliğindeki değişikliğe dayanarak inşaatta metrekare artış hakkını kullanmak için plan tadilatına gittik. Bu sayede alanımız büyüdü. Bunun için gerekli izinleri almamız gerekiyordu. Beklediğimize değdi. Gerçekten güzel ve akıllı bir bina oldu. Bayraklı'ya İzmir'in en modern ve en akıllı belediye binasını kazandırdık. Yerin dört kat altına indik. Zemin bizi uğraştırdı. Çevre düzenlemesi bittikten sonra burada hizmet vermeye başlayacağız. Bu çalışmalar iki ay içerisinde bitecek. Ayrıca bu projeyle ilçemize bir meydan kazandırdık. Belediyemizin hemen yanındaki alanı, tören alanı olarak kullanacağız" diye konuştu.

