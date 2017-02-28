'Bayrak' tartışmasına son noktayı koydu

Başbakan Binali Yıldırım, 'Bugünlerde bir bayrak hikayesidir gidiyor. Sanki yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değil' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Bugünlerde bir bayrak hikayesidir gidiyor. Sanki yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değil" dedi.

TBMM'de AK Parti grup toplantısında milletvekillerine 28 Şubat'ta yaşananlarla ilgili 2 dakikalık bir belgesel izlettirildi. Belgeselin ardından Başbakan Yıldırım "Az önce şu filmi izledik. Orada milli iradenin nasıl el değiştirdiğini çarpıcı şekilde tekrar hafızalarımızı yokladık. Biz niye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyoruz. Çünkü millet yetkiyi sandıkta doğrudan kendisi verecek. Milletin verdiği yetkiyi oyunlarla, tezgahlarla kimse değiştiremeyecek. 16 Nisan'da milli iradenin tesisi için 'evet" dedi.



"AZERBAYCAN'IN DERDİ BİZİM DERDİMİZDİR, SEVİNCİ BİZİM SEVİNCİMİZDİR"

Kardeş Azerbaycan'ın Ermenistan hattında şehit düşen 5 askerine rahmet dileyen Başbakan yıldırım "Azerbaycan halkının acısını paylaşıyoruz. Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlığı, Yukarı Karabağ bölgesi yıllardır kanayan bir yaradır. Bu konuda Azeri toprakları Ermeni çeteciler tarafından işgal edilmiş bu sorun bu güne kadar çözülememiştir. Türkiye olarak Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir, sevinci bizim sevincimizdir. Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman yanındayız" diye konuştu.

Necmettin Erbakan'ı anan Başbakan yıldırım "Geçtiğimiz gün cennet mekan Necmettin Erbakan Hocamızın sene-i devriyesiydi, 27 Şubat 2011. Ülkemize büyük hizmetleri dokunan devlet adamı merhum Erbakan Hocamızı rahmet ve özlemle anıyorum" şeklinde konuştu.



"PAKİSTAN BİZİM İÇİN DAİME DOSTTUR, KARDEŞTİR"

Halkoylamasına sayılı günler olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, her anın verimli geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek, geçen hafta programında yapılan çalışmaları anlattı. Türkiye-Pakistan Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısını Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile birlikte yaptıklarını hatırlatan Yıldırım "İki ülke arasında ekonomik konularda önemli kararlar aldık. Terör ile büyük bir imtihan veren Pakistanlı kardeşlerimizle tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Pakistan Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının bu yıl içinde tamamlanması konusunda bir mutabakat sağladık. Pakistan bizim için daime dosttur, kardeştir" ifadelerini kullandı.



"BUGÜNLERDE BİR BAYRAK HİKAYESİDİR GİDİYOR"

Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Barzani ile bölgedeki gelişmelere ilişkin görüştüklerini belirten Yıldırım, bayrak tartışmalarına ilişkin ise "Bugünlerde bir bayrak hikayesidir gidiyor. Irak Anayasası'na göre Kuzey Kürdistan Bölgesel Yönetimi özerk bir yapıdır. Parlamentosu vardır, başbakanı vardır, bakanları vardır, ayrı bayrağı vardır, dünyada da bu şekilde tanınıyor. Sanki yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değil. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar, Irak Anayasası'nın gereği neyse ona da saygı duyar. Bizim bunun dışında başkaca bir diplomatik teamül geliştirmek, buna göre yeni usuller ortaya koymak gibi bir uygulamamız olmadı, olamaz. Kürt kardeşlerimizle bizim bir sorunumuz yoktur. Irak'ta yaşayan, Suriye'de yaşayan, teröre bulaşmamış Kürtler bizim kardeşimizdir. Ülkemizdeki Kürt kökenli kardeşlerimiz de bizim başımızın tacıdır. Kürlüğü ile bu vatandaşlarımız ne kadar iftihar etse yeridir. Şunu da unutmayalım, PKK'nın Kürtleri temsil etmesi iddiası koca bir yalandır. Problem Kürt kökenli vatandaşlarımızın hayatını dar eden, geleceğini yok eden terör örgütü PKK'nın ta kendisidir. Bu terörle mücadeledeki amacımız da orada yaşayan onurlu, Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimizi bu terör örggütü belasından kurtarmaktır. Yaptığımız budur, bunda da çok büyük mesafeler kat ettik. Çukurlar açan, insanları hayatından bezdiren bu eli kanlı çeteleri şehirlerden çıkarttık, kırsalda da dünyayı dar ediyoruz. Bu mücadele yaz kış gece gündüz tek bir terör unsuru kalmayıncaya kadar devam edecek" dedi.

