08.01.2017 16:11 Bayrak Şairi Arif Nihat Asya vefatının 42. yılında anıldı

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden Arif Nihat Asya, ölümünün 42. yılında Küçükçekmece'de anıldı. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden Arif Nihat Asya, ölümünün 42. yılında Küçükçekmece'de anıldı.



Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda, Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Aslan ve Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın dinleyicilere Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'nın hayatını ve eserlerini anlattı. Programa, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu ile çok sayıda Küçükçekmeceli vatandaş katıldı. Programın moderatörlüğünü yapan Cengizhan Orakçı, şairin hayatıyla ilgili önemli bilgileri katılımcılarla paylaşarak, "Arif Nihat Asya deyince aklımıza bayrak şairi, vatan şairi, milli şair ve milletin şairi geliyor. 15 Temmuz süreci yaşadık ve o gecenin akabinde meydanlarda en çok okunan şiirler ve marşlar Arif Nihat Asya'ya aittir. Öğretmen olduktan sonra Adana'ya gitti ve Adana'da uzun yıllarını geçirdi. Bir Adanalı kadar Adana'yı sevdi ve 1950 yılındaki seçimlerde Demokrat Parti listesinden Seyhan Milletvekili oldu. 5 Ocak tarihi Arif Nihat Asya'nın hayatında çok önemli bir yere sahiptir. 5 Ocak Adana'nın kurtuluş yıldönümüdür. Şair, 1940 yılında, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı 5 Ocak günü yapılan tören için Bayrak adlı şiiri ile tanındı ve Bayrak Şairi olarak anıldı' dedi.



"Türkçe'nin en güzel naatını yazdı'



En güzel naatın Arif Nihat Asya'ya ait olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Aslan ise, "Arif Nihat Asya dediğimizde aklımıza hemen şair kelimesi gelir. Çünkü bir şairin içerdiği her şey vardır kendisinde. Cumhuriyet tarihinin de en güzel naatını yazmıştır. Hatta bana göre Türkçenin en güzel naatıdır. Şiirlerini baştan sona okuduğunuzda hiçbir zaman sanat endişesiyle karşılaşmazsınız. Aynı zamanda da çok büyük bir dava ve mücadele adamıdır. İlim sahibi biridir ve zekâsını sonuna kadar kullanan biridir. Karşısındakini pes ettirmek için haklının yanında durarak her zaman doğruyu savunmuştur. Ayrıca en güzel kadın şiirlerini yazan şairlerden bir tanesidir' diye konuştu.



"Kıbrıs'ta tanınmış bir sanatçıydı'



Arif Nihat Asya'nın Kıbrıs'ta yaşadığı olayları anlatan Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın, "Arif Nihat Asya, 24 Kasım 1959 tarihinde görevine başladı. 30 yılı aşan meslek tecrübesi vardı. İyi bir hatipti ve tanınmış bir sanatçıydı. Kıbrıslı aydınlardan, sanatçılardan halktan, çok sayıda dost edindi. Bu sayede, sadece okulda değil çok geniş bir çevrede etkili oldu. Babası küçük yaşta vefat ettiği ve annesi de evlenip Filistin'e yerleştiği için Arif Nihat Asya'ya eğitim sürecinde halası yardımcı olmuştur. 5 Ocak 1975'in son günlerinde hastanede ölüm döşeğindeyken en son yazdığı şiirde Kıbrıs'la ilgilidir. Şiirlerin konusu da genelde Kıbrıs olayları ile ilgilidir' dedi.



Programda şiir yorumcusu Seyfullah Kartal ise Arif Nihat Asya'nın "Naat, Bayrak, Kubbeler" isimli şiirlerini ve "Fetih Marşı"nı seslendirdi. Söyleşi sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu katılımcılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

