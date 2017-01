Baykuşlara Akbabalara İnat

Teröre sevinmek mümkün mü? Siyasi iktidarı yıpratmak için var olan kutuplaşmaları körükleyerek bundan sadistçe zevk almak ? Kaos, puslu havayı sevenler dışında kimsenin işine yaramaz aslında... Yeni bir düzen hayali ile eski olan her şeyi yakıp yıkmak, tarumar etmek hevesinde olanlar her fırsatta huzur ve güvenliğe karşı girişimlerde/ tehditlerde bundan adeta hoşnut oluyorlar... Komşunun evi yanarken saçını tarayan kız misali halbuki durumları... Önce Ortadoğu' ya bataklık demek... Sonra oradan ülkemize gelen tehditlerden hükümeti sorumlu tutmak... Sönmeyen ateşin hepimizi yakacağından habersiz feveranları...

Kutuplaşma, ilk kez hep suçladıkları RTE ile de başlamamış üstelik... 1960 askeri darbesinden sonra " Devrim oldu !" diye davul - zurna kutlama yapanlar ile sessizce gözyaşı dökenler zamanından beri var...

Kozmopolit Osmanlı mirasının yanı sıra baba ile oğul ya da iki kardeş bile aynı siyasi görüşe sahip olmamış bu topraklarda... Kürt- Türk, Alevi - Sünni evlilikleri de caba... İnkar edilemez bir mozaik bu... Ne kadar ayrıştırmaya çalışırlarsa çalışsınlar beyhude...

"Başına ne geliyorsa hak ediyorsun Türkiye!" diye sitem görünümlü Beyaz Türk hezeyanları... Seçme ve seçilme hakkını kullanmaya başladıklarından bu yana kırgın/ dargın oldukları halk... "Seçme ve seçilme hakkı dediysek bu kadar da değil!" misali hep bir aşağılama verilen kararlara karşı... İthal ideolojilerine mesafeli duran halkı cehaletle suçlamak... Yeni değil bu yaklaşım... Her terör faaliyetinden sonra acziyete dönüşsün diye olaylar ,elinde tuz ,yaraya doğru koşanlar var... Nasıl bir sadistlik ? Kendi insanına- Yakup Kadri ' nin Yaban ' ında olduğu gibi- nasıl bir yabancılık? Nasıl bir soyutlama bu ? Anlamak mümkün değil...

Skolastik düşüncenin kalesi , azınlık kolejlerinde ezilmişlik psikolojisi ile yetişmiş, ne doğulu ne batılı olabilmiş , kendilerini arafta hisseden aydınlarımız... Ruhen gönüllü devşirme onlar , hiç durmadan baykuş ya da akbaba misali en kötüyü bekleyen isteyen tavırları...

Hem de moral motivasyona en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda... Neyse ki "İnanıyorsanız üstünsünüz... " diyor kitap da ona tutunuyoruz... Gelecek güzel günlere inanıyoruz; baykuşlara , akbabalara inat...

Nüket Belsan Taşören