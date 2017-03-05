'Baykal'ın kararını önemsiyorum'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Almanya'da yapacağı 'Referanduma Hayır' toplantısını iptal etmesini önemsediğini belirtti. Bozdağ ayrıca, Almanya'da referandum toplantısının iptal edilmesinin belediyenin doğrudan iradesi ile aldığı bir karar olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Almanya'da yapacağı "Referanduma Hayır" toplantısını iptal etmesini önemsediğini belirtti. Bozdağ ayrıca, Almanya'da referandum toplantısının iptal edilmesinin belediyenin doğrudan iradesi ile aldığı bir karar olmadığını söyledi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sağlık-Sen Yozgat Şubesi İl Divan toplantısına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ, bir gazetecinin eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Almanya'daki "Referanduma Hayır" toplantısını iptal ettiğini hatırlatması üzerine, "Sayın Baykal'ın iptal gerekçesi, tabi nedir tam bilemiyorum. Ama Türkiye Adalet Bakanına yapılan bu haksız ve keyif uygulamaya karşı bir tutumsa takdire şayan bir tutumdur. Şuanda Almanya'da ve başka ülkelerde referandum sürecinde 'Hayır' çalışması yapanlara dönük herhangi bir kısıt söz konusu değildir. Bildiğiniz gibi daha önce CHP'li bazı milletvekilleri, HDP'li bazı milletvekilleri birlikte bazı programlar yaptılar. Değişikli yerlerde şuanda 'Hayır' etkinlikleri yapılıyor. Bunların herhangi birinde bugüne kadar yaşanmış bir engelleme söz konusu değildir. Sayın Baykal'ın da programında engelleme söz konusu değildir. Buna rağmen Sayın Baykal'ın iptal etmesini ben önemsiyorum" dedi.



"İPTAL KARARI BELEDİYENİN DOĞRUDAN İRADESİ İLE ALDIĞI BİR KARAR DEĞİLDİR"

Almanya Belediyeler Birliğinin aldığı kararı da değerlendiren Bakan Bozdağ, "Almanya'daki yapacağımız buluşmanın bilgilendirilmesi 27 Şubat Pazartesi günü yapıldı. Belediye o gün biliyor, polis biliyor. Ve buna göre ilanlar yapılmış, davetler yapılmış. Herkes olayın farkında. Çarşamba günüde belediye yetkilisi, bir polis yetkilisi, bir de organizasyonu yapanlarından birisi ortak tutanak imzalıyorlar. Toplantının ne kadar süreceği, kaç kişi geleceği, sorumluluklarını içeren bir tutanak imzalıyorlar. Ve ertesi günü saat 19.00'da toplantı yapılacak. Bütün programdan önceki bu gelişmeler, belediyenin toplantıyı engellemek gibi bir iradeye sahip olmadığını gösteriyor. Aksine toplantının yapılması için gerekli çalışmaları yapıyor. Ancak toplantının yapılacağı gün, belediye o güne kadar tutumundan farklı bir tutum sergiliyor ve toplantıyı iptal ediyor. Bu şunu gösteriyor. Belediyeyi aşan bir karar belediyeye toplantıyı iptal ettirmiştir. İptal kararı belediyenin doğrudan iradesi ile aldığı bir karar değildir. Belediyeye aldırılmış bir karardır. Benim gördüğüm belediyenin iradesi ile iptal edilmediğidir. O iradeyi etkileyen başka bir irade olduğudur. Burada tartışma yok. Nitekim Sayın Merkel'in 'Bizim etkimiz yok, bu konuda belediyeler yetkilidir.' Dün Belediyeler Birliği bir açıklama yaptı, ki bu da tam beni doğruluyor. Benim Almanya'da gördüğün şey şu; Evet'e dönük çalışmalara büyük engel çıkartıyor. Çalışma yaptırılmıyor. Ben Türkiye'nin Adalet Bakanı olarak Türk toplumunun yaptığı bir organizasyona katılamıyorum. Orada hitap edemiyorum. Evet lehine propaganda yapamıyorum. Başka bakanlar için de söz konusu. Bakın bir bomba ihbarı yapıldı. Bu tamamen senaryo. Benim toplantımı yapanların terörle, şiddetle uzaktan yakından bir alakası yok. Aksine teröristleri himaye eden Almanya hükümetidir" dedi.



KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ

Bir gazetecinin "Kılıçdaroğlu'nun '82 Anayasası'na hayır dedik, bu anayasaya da hayır diyeceğiz' sözünün nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Bozdağ, " 82 Anayasası'na hayır dedi mi demedi mi bilemiyorum. Beyan esastır. Kendisi öyle diyorsa ona itibar etmemiz lazımdır. Ama bugün söylediği ile o gün yaptığı tam çelişiyor. Yani o gün 82 Anayasası'na hayır dediyse Sayın Kılıçdaroğlu, bugün 82 Anayasası'nda en köklü değişikliği yapan bu reforma, anayasa değişikliğine neden hayır diyor. Evet demesi lazım. Çünkü şuanda hayır demek 82 Anayasası'nın değişmemesine direnmektir. O zaman hayır diyen Kılıçdaroğlu, bugün bütün parti teşkilatları ile gecesini gündüze katarak 82 darbe anayasası değişmesin, değiştirilmesin, aman darbeciler yerinde dursun diye mücadele diyor. Bu büyük bir çelişkidir. Bu bir akıl tutulmasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu hayırını izah ederken, 82 Anayasası'na hayır diyen irade, 82 Anayasası'nın noktasına, virgülüne değiştirilmesin diye mücadele ediyor. Bu samimiyetsiz bir yaklaşımdır" cevabını verdi.

(Rukiye Yılmaz / İHA