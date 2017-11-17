Baykal'ın doktoru: Bilinci açık, yazı yazıyor ve kısa cümleler kuruyor

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 33 gündür İbn-i Sina Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Deniz Baykal'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu.

İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Deniz Bey'in hastanemizde kaldığı süre 1 ayı aştı ve yine yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. Gayet iyi iletişim kuruyor. Yazıyor ve kısa cümleler kuruyor. Bazı soruları anlamlandırabiliyor" ifadelerini kullandı.

ZİYARET YASAĞINA DEVAM

Ziyaret yasağının da devam ettiğinin hatırlatan İbiş, "Tabii sevenleri ziyaret etmek istiyor ama şu aşamada enfeksiyon riskine karşı ziyaret yasağımız devam edecek. 24 Kasım Cuma günü yine Deniz Bey'in durumuyla ilgili açıklama yapacağız" dedi.

İbiş ayrıca, soru üzerine fizik tedavinin yoğunlaşarak devam edeceğini belirterek, "Çünkü uzun süre yatan hastalarda kasların tekrar gücüne kavuşması için ve oluşabilecek hasarların tedavisi için mutlaka fizik tedavi uygulamalarının yoğunlaşarak devam etmesi gerekiyor" dedi.