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Baykal'dan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
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Baykal'dan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday adayları belirleyerek şimdiden aşama kat etmeleri gerektiğini belirtti.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday adayları belirleyerek şimdiden aşama kat etmeleri gerektiğini belirtti.
CHP Milletvekili Deniz Baykal ve eski CHP genel başkan yardımcılarından Yılmaz Ateş, CHP Kırıkkale İl Başkanlığında partililerle buluştu. Buluşma sırasında düzenlenen toplantıda konuşan Baykal, CHP'nin Ramazan ayı sonrasında aday adayları belirleyerek 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalara başlamaları gerektiğini ifade etti. Baykal, "Parti, bu görevi başarıyla gerçekleştireceğine güvenen vatan evlatlarını Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu aday adaylığı konumunda ortaya çıkmaya davet etmelidir. Belli bir süre verilmelidir, o süre içinde insanlar başvurmalıdır, elbette başvuran arkadaşlarımızın değerlendirmelerini parti genel merkezimiz yapacaktır. Ama ondan sonra partimiz, kaç kişi ise Türkiye'nin bu mücadeleyi götüreceğine inandığımız değer verdiğimiz evlatlarını çalışmaya davet etmelidir. Kime yönelik olarak parti tabanına yönelik olarak bu konuda kararı üyelerimiz almalıdır. Elbette örgütümüz bir parçasıdır ama üyelerimiz, her üye önüne gelen bu adaylara gel anlat kendini demelidir. Kim demelidir, parti tabanımız demelidir ve aday adaylarımız kendini ifade etmelidir. Parti üyelerimiz, bunları izlemelidir, sorular sormalıdır ne yapacaksın ne olacak demelidir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ANAYASA TARTIŞMASI BİTMEMİŞTİR"
Türkiye'de yapılan referandumla anayasa tartışmasının sona ermediğini savunan Baykal, "Tam tersine yeni ve çok ciddi bir anayasa tartışması Türkiye'nin önüne gelmiştir. Bu anayasa millet egemenliği anlayışına değil, tek kişinin egemenliğine dayalı bir anayasa, gördük bunu millet devreden çıkıyor. Millet adına meclis devredeydi, meclis devreden çıkıyor, yargı, hakem bağımsız olma kimliğini kaybediyor. Bu seçim sonucunun meriyetiyle, meşruiyeti iki ayrı konudur. Meri kılıyor hükümet, devlet yoluyla ama devlet gücüyle meşruiyet olmaz. Vicdan ile olacak, akıl ile olacak inanç olacak hukuk olacak, bu yok. Ne yapalım yoksa, iş bitti mi, Sayın Cumhurbaşkanı 'İş bitti' diyor. Hayır, iş bitmedi. Bu işi daha birinci devresi, maç bitmedi 3 puan falan yok, 3 puan buradan verilmez, maç bitince. Maç ne zaman bitecek, 2019'da. 2019'da bu anayasayı uygulamaya geçirmek isteyen irade, milletten icazet alacak mı almayacak mı onu göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunan Baykal, "Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 'Batılılar haklı, biz sessiz bir devrim yaptık.' Siz gizlice karşı devrim yapıyorsunuz. Siz sessiz bir devrim değil gizlice bir karşı devrim yapıyorsunuz. Şimdi bu çerçevede bu işi götüreceğiz. Önümüzde ciddi bir mücadele dönemi var. Bu mücadele dönemine en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız arkadaşlar" şeklinde konuştu.
(Mehmet Temizyürek / İHA)

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