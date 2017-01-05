05.01.2017 12:24 Bayırköy Belediyesi yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirdi

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi 2017 yılının ilk Meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman Başkanlığında yaptı. Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi 2017 yılının ilk Meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman Başkanlığında yaptı.



Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında toplanan Belediye Meclis üyeleri 5 gündem maddesi görüştü. Görüşülen 5 gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen maddelerin beldelerine hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Yaman, meclis üyelerine beldelerindeki çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

