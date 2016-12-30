30.12.2016 12:09 Bayırköy Belde Belediyesi kar engellerini kaldırıyor

Bilecik'in Bayırköy Beldesi'nde yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan köy yolu açıldı. Bilecik'in Bayırköy Beldesi'nde yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan köy yolu açıldı.



Bilecik'te iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı kentte yaşamı aksatırken, Bayırköy Belediyesi imkanları ile Sarmaşık köyü yolu açıldı, elektrik arızaları da giderildi. Konu hakkında açıklama yapan Bayırköy Belde Belediyesi Mustafa Yaman, "Yoğun kar sebebiyle kapanan Sarmaşık köyü yollarını belediye imkanlarıyla çalışır hale getirdik. Tedaş yetkilileri ile elektrik arızası giderildi. Halkımızın temel ihtiyaçlarını da gidermeye çalıştık. Bu konuda gayret gösteren belediye çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

