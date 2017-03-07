Bayılma görüntülerinin basına verilmesi davası başladı

Beşiktaşlı ünlü futbolcu Caner Erkin'in bir mekanda bayıldığı görüntülerinin medyaya servis edilmesine ilişkin davada savunma yapan sanık, 'Biz niye çekelim? Mekana o kadar çok ünlü geliyor ki herkes çekip basına vermiş olabilir. Aslında bizim şikayetçi olmamız lazım' dedi.

Beşiktaşlı ünlü futbolcu Caner Erkin'in bir mekanda bayıldığı görüntülerinin medyaya servis edilmesine ilişkin davada savunma yapan sanık, "Biz niye çekelim? Mekana o kadar çok ünlü geliyor ki herkes çekip basına vermiş olabilir. Aslında bizim şikayetçi olmamız lazım" dedi.

Beşiktaşlı Caner Erkin'in, şekeri düştüğü için bayıldığı anları görüntülerini medyaya servis ettiği iddia edilen restoranın iki yetkilisinin yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Caner Erkin ve avukatı mazeret göndererek katılmadı. Sanık Kadife Y. duruşmada avukatıyla birlikte hazır bulunurken, diğer sanık Mert Y. de duruşmaya gelmedi.

Sanık Kadife Y.'ye yasal hakları ve hakkındaki suçlamalar hatırlatıldıktan sonra, ifade işlemine geçildi. Ortaköy'de bulunan bir restoranı oğlu Mert Y. ile birlikte işlettiklerini belirten sanık Kadife Y., "Olay günü restoranda ben yoktum. Mekanda oğlum ve diğer çalışanlar vardı. Dava konusu videoyu haberlerde izledim. Görüntüleri herkes vermiş olabilir. Biz çekmedik, niye çekelim? Mekana o kadar çok ünlü geliyor ki herkes çekip basına vermiş olabilir. Herkesin görüntüsünü çekip vereceksek biz hiç iş yapmayalım" dedi.



"CANER ERKİN'İN DÜN ÇIKAN GÖRÜNTÜLERİNİ DE Mİ BİZ ÇEKTİK?"

Mekanda bir sürü personelleri olduğunu ifade eden Kadife Y., "Bence görüntüleri yüzde yüz müşteriler çekmiştir. Mesela dün yine haberlerde Caner Erkin'in görüntüleri vardı, puro içiyordu. Onu da mı biz çektik? Biz mekanın sahibi olduğumuz için, bu tarz işlerler uğraşmak çirkin bir şey. Aslında bizim de şikayetçi olmamız lazım, iş yapıyoruz biz orada" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Caner Erkin'in avukatının mazeretini kabul ederken, Erkin ve diğer sanık Mert Y.'nin bir sonraki duruşmada hazır edilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 16 Aralık 2014'te Ortaköy'de bir mekanda yemek yerken bayılmıştı.Yapılan incelemelerde kan şekeri düştüğü için bayıldığı saptanan Erkin, o anlara ait görüntüleri medyaya servis eden kişilerin cezalandırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunu işleme koyan savcılık, soruşturma sonucunda hazırladığı iddianamede, Erkin'in bayıldığı restoranın 2 yetkilisi Kadife Y. ve Mert Y. hakkında "özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsini istemişti.

(Başak Akbulut / İHA)