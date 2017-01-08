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Bayburt'ta kayak il birinciliği yarışması
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Bayburt'ta kayak il birinciliği yarışması

Kayak sporunda il seçmeleri Bayburt Kop Kayak ve Kış Sporları Merkezinde yapıldı.

Kayak sporunda il seçmeleri Bayburt Kop Kayak ve Kış Sporları Merkezinde yapıldı.

Bayburt Kop Kayak ve Kış Sporları Merkezinde snowboard ve Alp disiplini il seçmeleri yapıldı. Dereceye giren sporcular ödüllendirilirken branşların da dereceye girenler bölge yarışmalarında Bayburt'u temsil etmeye hak kazandılar.

Snowboard kategorisinde dereceye girenler

1 - Ömer Recep Gönüllü

2 - Yusuf Gönüllü

Alp disiplini kategorisinde dereceye Girenler

U10

1 - İbrahim Efe Şimşek

U12

1 - Abdullah Dursun

2 - M.Emin Karaaslan

3 - M.Duhan Keleş

4 - M.Emin Bayhan

U14

1 - Yunus Ağbal

2 - Kenan Avşar

3 - Mustafa Orhan

4 - B.Berke Akçay

U16

1 - Yiğithan Ağbal

2 - İ.Gökberk Şimşek

3 - Alim Baykara

4 - Cihat Bayram

U18

1 - Alparslan Kuyruk

2 - Ü.Selçuk Şahin

3 - Durukan Çakmak

U21

1 - Furkan Kovar

2 - Hüseyin Durğut
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