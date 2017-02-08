08.02.2017 18:40 Bayan arkadaşının bıçakladı

Samsun'da bayan arkadaşını 9 yerinden bıçaklayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun'da bayan arkadaşını 9 yerinden bıçaklayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki S.Ç., her iki bacağından ve kalçasından olmak üzere 9 yerinden yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Ç. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı yaralı kadının erkek arkadaşı 35 yaşındaki M.Ü.'nün gerçekleştirdiği tespit edildi. Olay yerinden kaçan M.Ü., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden M.Ü., S.Ç. ile 4 yıldır arkadaş olduğunu, aralarında çıkan tartışmada bıçakladığını söyledi. Polisteki sorgulanması tamamlanan M.Ü., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ü., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Muammer Ay /İHA)

