14.02.2017 13:04 'Battık diyen felaket tellalları sus pus'

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ekonomideki gelişmelere ve döviz kurundaki hareketliliğe işaret ederek, 'Battık diyen felaket tellalları sus pus, küresel etkileri sınırlı olacak inşallah' dedi. Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ekonomideki gelişmelere ve döviz kurundaki hareketliliğe işaret ederek, "Battık diyen felaket tellalları sus pus, küresel etkileri sınırlı olacak inşallah" dedi.

Türkiye'nin dev reformlarda bulunduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "O yüzden 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylaması önemli. Milli duygularımızla hareket edeceğiz, çünkü mesele memleket meselesi. Çocuklarımıza daha kalkınmış bir Türkiye emanet etmek istiyor musunuz? 13 yıldır ülkemizin çehresi olumlu yönde değişmeye devam ediyor. Bu değişim devam etsin istiyor musunuz?" diye sordu. Ardından partililerle birlikte "Evet" cevabını veren Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını muhteşem bir katılımla gerçekleştireceğiz. O gün Türkiye'nin kalbi Ankara'da Arena'da atacak. Bütün çalışmalarımızda sağduyuyu elden bırakmayacağız. Kışkırtmalara, tahriklere kapılmak yok. Tamam mı gençler? Tabii ki yalan ve iftiralarla bu süreci sakatlamaya çalışıyor. Unutmayın bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. İki ay boyunca memleketin her yerini karış karış gezeceğiz. Türkiye tertemiz bir istikbale yönelsin diye kolları sıvamaya var mısınız?"

Seçim takviminin belli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Ancak, ondan önce yapılacak işler var. 18 Şubat'ta listeler askıya çıkıyor. Listeler güncellenecek. Ben önemli bir hatırlatma yapıyorum. Birisi vatandaşlarımızın en son oylarını İstanbul'da oturuyor, Sivas'ta oturuyor. O zaman yaz ayları vardı. Şimdi o askılara bakacağız. Oy kullanacağınız yeri, şu anda nerede oturuyorsanız ona göre düzeltmeniz lazım. Aksi halde buradan kalkıp Sivas'a, Erzincan'a gitmeniz lazım. Kayserililer sevmez mesaiyi. 18 Şubat günü başlayacak askı, 10 Mart'ta kesinleşiyor. Üniversite okuyan öğrenci kardeşlerimiz de seçmen kütüklerine bakıp nerede oy kullanacaklarsa bu düzeltmeyi yapmaları gerekiyor. Bu işleri ihmal etmeyelim. Ayrıca 27 Mart itibarıyla yurt dışından gelen giden vatandaşlarımız oy kullanabilecek" dedi.

Giresun'dan gelen bir partili, Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında, "Sayın Başbakanım sizi seyretmek için Giresun'dan geldim. FETÖ FETÖ dedik, atma FETÖ atma gönlüm hoş değil. Başkanlık sistemi geliyor, Ankara boş değil" diye slogan attı. Başbakan da bu sloganı partililerle birlikte tekrar etti.

Sloganların sürekli devam etmesi üzerine Yıldırım, "Dükkan kapanıyor bir dakika. Şimdi beni dinleyin. İşimiz millet, işimiz hizmet, gücümüz millet" dedi.

(Enise Vural / İHA)

