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Nüket Belsan Taşören

Battal Gazi / Pozitif Ayrımcılık/ Şafak Pavey ve Nefret Suçları

Şafak Pavey ' in hiçbir görüşüne katılmam, kişisel olarak sevmem de ayrıca ; yalnız protezlerinin çıkmasına yol açan itiş kakış... Nasıl bir arbede olursa olsun orada, pozitif ayrımcılığı hak ediyordu bence... Nefret suçlarına inat, bir hoşluk olarak en azından... Küçücük bir an...
Hani Battal Gazi filmleri vardır Türk sinemasında kült olmuş, Tip Tahlilleri' nde Mehmet Kaplan ' ın Alp - Eren olarak geçen... Silahı olmayana eli uzanmayan, ne olursa olsun buna dikkat eden... Yiğitlik bunu gerektirir çünkü, önce erdem...

Anayasa maddeleri gelip geçer, Nazlıaka da ikna edilirdi lakin Şafak Pavey o hareketli ortamdan uygun bir biçimde uzaklaştırılabilirdi...Yapılmadı... Oysa ne kadar naif yürekler var hayatta, o hoş sâdâsı hiç unutulmayan... Sporda da siyasette de centilmenliği çok seviyorum... Erbakan ' ın, Ecevit ' e "Siz şairsiniz, bilirsiniz... " diye bir polemik sırasında kendisini onure etmesi gibi... Ya da Down sendromlu çocukların Seattle Dünya Özel Olimpiyatları ' ndaki 100 m. yarışında düşen arkadaşının dizini öpmesi ve el ele bitiş çizgisine birlikte yürümeleri gibi... Nasıl da hırslarını törpülemişler, bizlere ibret olsun diye...

Aynı aile içinde hatta kardeşler arasında farklı siyasi fikirler var ülkemizde... Kozmopolit Osmanlı mirası gereği gelin -görümce- damat farklı etnik unsurlar var üstelik... Hoşgörü tercih değil zorunluluk olmalı bizim coğrafyamızda....

“Fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi ifade edebilmeniz için canımı bile veririm” demiş ya Voltaire... Peygamber Efendimiz' in rahmettir dediği görüş farklılıklarına açık; ahiler gibi gönlü sofrası eli açık olsak... Hak ettiğimiz tüm güzellikleri birlikte yaşasak...

Nüket Belsan Taşören

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