'Batman' hayatını kaybetti

Batman film serisinde yer alan efsanevi oyuncu Adam West 88 yaşında hayatını kaybetti.

Batman film sersinde yer alan efsanevi oyuncu Adam West, lösemi hastalığından dolayı 88 yaşında hayatını kaybetti. West'in ailesi, "Babamız kendisini her zaman parlak şövalye olarak görürdü ve hayranlarının hayatlarına olumlu bir etki bırakmayı amaçlardı. Her zaman kahramanımızdı ve öyle olmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

Öte yandan 63 yıllık oyunculuk kariyerinde West, animasyon dizileri Family Guy ve The Simpsons'da sesiyle yer aldı.