Batman'daki terör saldırılarına ilişkin 4 tutuklama

Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı.

Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "9 Haziran 2017 Cuma günü ilimiz Kozluk İlçe merkezindeki silahlı saldırı sonucu bir öğretmenimiz şehit olmuş ve bir öğretmenimiz hafif yaralanmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren BTÖ mensupları tarafından aynı gün Kozluk-Bekirhan Jandarma Karakolu önünde yol kontrol-arama noktasına düzenlenen bombalı araç saldırısı sonucu iki uzman çavuşumuz şehit olmuş ve bir vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Gerçekleşen saldırının hemen ardından, İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından koordineli bir şekilde başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan toplam 7 şüpheliden alınan el svaplarında 4 şüpheli şahısta bombalı araç saldırısında kullanıldığı tespit edilen amonyum nitrat ve TNT artığı tespit edilmiştir. Şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca olayla ilgili 29 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Adli işlemler sonucu 2 şüpheli serbest bırakılmış, 27 şüphelinin ise adli işlemleri devam etmektedir. İlimizde öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

(Osman Arslan /İHA)