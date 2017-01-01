01.01.2017 00:17 Batman'da yılın ilk bebeği Melek oldu

2017 yılının ilk bebeği Batman'da Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesinde dünyaya gelen 'Melek' oldu. 2017 yılının ilk bebeği Batman'da Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesinde dünyaya gelen 'Melek' oldu.



Faysal ile Suzan Elçiboğa çiftinin Melek adını verdikleri kız bebekleri yeni yıl ile birlikte dünyaya gözlerini açtı. Hemşireler tarafından kucağına bebeği verilen anne Suzan Elçiboğa, yeni yıl ile birlikte bebeklerine kavuştukları için çok mutlu olduğunu söyledi. 3'üncü kez anne olan Suzan Elçiboğa, bebeğini 2017 yılının eşine ve kendisine hediyesi olarak gördüğünü ve bebeğinin ailesine huzur getirmesini isteyerek 3'üncü kez anne olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.



Baba Faysal Elçiboğa ise, eşinin kendisine çok güzel bir yeni yıl hediyesi verdiğini ve yılbaşında alabileceği en güzel hediyeyi aldığını belirterek, "Yeni yılın ilk bebeği benim kızım oldu. Umarım Melek sadece bizim evimize değil, tüm Türkiye'ye barış ve huzur getirir" dedi.

