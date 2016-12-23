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Batman'da 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü düzenlenecek
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Batman'da 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü düzenlenecek

Batman'da Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Batman Şubesi öncülüğünce 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü düzenlenecek.

Batman'da Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Batman Şubesi öncülüğünce "Teröre lanet, kardeşliğe davet" yürüyüşü düzenlenecek.

Batman Belediyesi önünde yarın saat 13.00'da toplanacak olan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar buradan ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyecek. Memur-Sen Batman Şubesi tarafından yapılan açıklamada, son dönemde artan terör saldırılarına tepki göstermek amacıyla gerçekleştirilecek olan yürüyüş ve mitinge tüm Batmanlılar davet edildi.
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