Batman'da PKK/KCK operasyonu

Batman'da yasa dışı olaylarda yollara barikat kuran, güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan ve PKK/KCK terör örgütü lehine slogan atan 5 kişi gözaltına alındı.
Batman'da yasa dışı olaylarda yollara barikat kuran, güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan ve PKK/KCK terör örgütü lehine slogan atan 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, yasadışı olaylar sırasında yollara barikat kuran, güvenlik güçlerine taşlı saldırılarda bulunan ve PKK/KCK terör örgütü lehine slogan atan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (Mehmet Şükrü Yıldırım/İHA)
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