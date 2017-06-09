Batman'da jandarma karakoluna saldırı: 3 yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesi Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna bomba yüklü araçla saldırı yapıldı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre, 2'si asker, 3 kişi yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçesi Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna bomba yüklü araçla saldırı yapıldı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre, 2'si asker, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Batman ile Kozluk ilçesi arasında bulunan kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Bedirhan beldesinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, teröristler tarafından Belde Jandarma Karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Araç, karakolun önünde, büyük bir gürültüyle infilak ederken, patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi gönderildi. Patlamada, yaralanan 2'si asker, 3 kişi ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Patlamada, karakolun önünde çukur oluşurken, yaklaşık bir kilometre çevresindeki ev ve iş yerlerinin de camları kırıldı.

Bölgede incelemeler sürüyor.

(Osman Arslan /İHA)