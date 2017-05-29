Batman'da FETÖ'den 2 avukat tutuklandı

Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 avukat tutuklandı.

Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 avukat tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan avukatlar B.O, K.A. ve N.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan B.O. ve N.K. tutuklanırken, K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Osman Arslan / İHA)