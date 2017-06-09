Batman'da çifte saldırı: Önce başkanın yeğenine sonra karakola saldırı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı eylem ile jandarma karakoluna yönelik saldırının aynı PKK'lı teröristlerce gerçekleştirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kozluk'ta saat 11.30 sıralarında 2 terör örgütü mensubu gasbettikleri araçla, Kozluk Belediye Başkanının içinde olmadığı ve yakınının kullandığı özel araca yönelik silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda, olay yerindeki bir başka araçta bulunan öğretmen hayatını kaybetti, bir kişi hafif yaralandı.

Olay yerinden uzaklaşan araç, Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışıldı. "Dur" ihtarına uymayan teröristler, aracı infilak ettirdi. Olay yerinde bulunan 2 asker ve bir vatandaş yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren bir terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince geniş çaplı operasyon başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANININ YEĞENİNİ HEDEF ALDILAR, ŞENAY ÖĞRETMEN ÖLDÜ

Kozluk ilçe merkezinde Ak Partili Belediye Başkanı Veysi Işık'ın yeğeni avukat Muhammet Işık'ın bulunduğu otomobile başka bir araçtan uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda, Işık yara almazken, oradan geçmekte olan ve içerisinde 5 öğretmen bulunan başka bir araca kurşunlar isabet etti. Saldırıda 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın yaşamını yitirirken, 1 öğretmen ise hafif yaralandı. Saldırıdan sonra saldırganın bulunduğu aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.

KARAKOLA SALDIRI

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Beldesinde jandarma karakoluna gelen son dakika haberine göre PKK'lı teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Patlamada yaralananlar ambulanslarla Kozluk ve Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Saldırı nedeniyle Kozluk Batman karayolu ulaşıma kapatıldı. Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.