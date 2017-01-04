04.01.2017 11:47 Batman'da ağaç dallarına yuva yapıldı

Batman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ağaç dallarına yuva yapılıp, hayvanlar için yiyecek bırakıldı. Batman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ağaç dallarına yuva yapılıp, hayvanlar için yiyecek bırakıldı.



Batman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, il müdürlüğü bahçesinde bulunan ağaçların üzerine kuş yuvalarını yerleştirip ve kuşlar için yem bıraktı. Çevre Şehircilik Müdürü Muzaffer Özkan, yağan kar sebebiyle doğanın beyaz kar örtüsü ile kaplandığını ve hayvanların yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini söyledi. Özkan, "Kış mevsiminde hayvanların açlıktan ölmemeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buna yönelik bizde kurumumuzun bahçesinde bulunan ağaçların dallarına kuşlar için 30 tane yuva yaptık. Bu kapsamda bizde ekipçe elimizden ne geliyorsa az çok demeden kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gönül ister ki tüm hayvanlarımıza ulaşabilelim. Biz bir kıvılcım yaratmak, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Duyarlı insanlar artıkça tabiattaki dengeyi sağlayabileceğimize inanıyorum" dedi.

