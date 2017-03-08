Batıda yaz havası, Muş'ta 3.5 metre kar

Yurdun batısında havalar ısınırken, Muş'da ise kar 3 buçuk metreyi buluyor. Yol açma çalışmaları da aralıksız sürdürüyor.

Yurdun batısında havalar ısınırken, Muş'da ise kar 3 buçuk metreyi buluyor. Yol açma çalışmaları da aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji verilerine göre 2017 yılında il merkezinde 3,71 metre, yüksek kesimlerde 6 metre ile en fazla kar alan il olan Muş'ta, ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. Şehir merkezinde kar taşıma çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, özellikle Kale ve Dere Mahallelerinde de yol açma çalışmasına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen mitinge katılmak için Muş'a gelen Başbakan Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopterin iniş yaptığı bölgede devam eden karla mücadele çalışmasını inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, kar kalınlığının yer yer 3-4 metreyi bulduğunu belirtti. Başkan Feyat Asya, "Mart ayının ortalarına yaklaştığımız bugünlerde mevsim şartlarının halen sıkıntılarını yaşamaktayız. Türkiye'nin birçok yerinde bahar yaşanırken, ilimizde hem şehir içerisinde hem de su havzalarımızın yollarında karla mücadele çalışmalarına devam etmekteyiz. Şu anda da Sayın Başbakanımızın helikopterinin indiği bölgeye yakın bir yerde su havzalarımızın yollarını açmaya çalışıyoruz" dedi.

2017 yılında karla mücadeleye 3 milyon lira harcadıklarını ifade eden Başkan Asya, bunun yanı sıra kar yağışının oluşturduğu tahribatları da onarım çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

(Nejdet Armağan - Uğur Ulu/İHA)