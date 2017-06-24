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'Batı terörün arkasından çekilse...'
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'Batı terörün arkasından çekilse...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Batı bugün DAEŞ dahil olmak üzere terör örgütlerinin arkasından çekilsin Orta Doğu Coğrafyası bir barış ve kardeşlik coğrafyası olur' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Batı bugün DAEŞ dahil olmak üzere terör örgütlerinin arkasından çekilsin Orta Doğu Coğrafyası bir barış ve kardeşlik coğrafyası olur" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan ayının son sahurunda Trabzon'daki STK temsilcileri ile bir araya geldi. Mavi Saray Gemisinde düzenlenen sahur programında konuşan Bakan Soylu, 9-10 aydır terörle mücadele yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Terörün de kapasitesini ölçmeye çalışıyoruz. 'Acaba söyledikleri gibi var mı?' , 'Tam yüklenirlerse ne olur?' diye. İfade etmek istiyorum ki çok net bir şekilde; elbette ki terörün bireysel eylemleri olabilir. Dünyanın her tarafında var. Ama Türkiye'yi yıllardan beri bezdiren ve bir güçmüş gibi bütün anlayışını ortadan kaldırmaya çalışan birliğimize ve beraberliğimize kast eden ve kendi güçleri üzerinden bunu yapabileceklerine inananların takatlerini ve güçlerini görüyoruz. Bir şey söyleyeyim; batı bugün DAEŞ dahil olmak üzere, bakın enteresan bir şey söylüyorum. Batı bugün DAEŞ dahil olmak üzere terör örgütlerinin arkasından çekilsin Orta Doğu Coğrafyası bir barış ve kardeşlik coğrafyası olur. Bu kadar açık ve nettir. Bana sorarsanız Türkiye'de ve etrafımızda ki coğrafyada bu tabloyu görüyorum" şeklinde konuştu.
Bugüne kadar karşı karşıya kaldığı hiçbir Batı'lıya hiçbir zaman ezik olmadığını dile getiren Bakan Soylu, "Hangi yanlışları yapıyorsalar, hangi yanlışların içerisindeler yüzlerine teker teker söyledik. Çünkü Türkiye çok mesafe almış bir ülke ve onların ortaya koymuş oldukları her türlü anlayışı da hak etmeyen ve imkanlarına rağmen hem dünyaya hem de etrafındaki coğrafyaya daha yüksek bir kabiliyet sergileyebilme anlayışına sahip bir ülke. Özgüvenimiz yerinde. Bunu gençlerimize nakşetmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
Gece saatlerinde güvenlik güçlerince 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini aldığını ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Akşam şehit aileleri ve gazi iftarında da söylemiştim 6 teröristi etkisiz hale getirdiğimizi. 6 teröristin sınırlarımızda teslim olduğunu. Buna gece bir tane daha ilave oldu. Şimdi ise gece 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini söylemek istiyorum. Demek ki biz burada huzurla dururken birileri bizim adımıza büyük bir mücadele veriyorlar. Ve bu memleket böyle bir memlekettir. Buradan çok güçlü çıkıyoruz ve çıkacağız da. Bunu sağlarken de kol kola ve omuz omuza olmalıyız. Eften püften meselelerle aramızda ayrılıklar gayrılıklar oluşturmamalıyız."
Bakan Soylu, uyuşturucu mücadelede ve trafik konusunda yep yeni bir anlayışı ortaya koyacaklarını kaydederek konuşmasını tamamladı, katılımcıların Ramazan Bayramını kutladı.

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