Batı Şeria ve Kudüs'te baskın ve gözaltılar

İsrail güvenlik kuvvetleri, Batı Şeria ve Kudüs'te birçok eve baskın yaparak birkaç Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güvenlik kuvvetleri, Batı Şeria ve Kudüs'te birçok eve baskın yaparak birkaç Filistinliyi gözaltına aldı.

Mahalli kaynaklardan alınan haberlere göre, İsrail güvenlik kuvvetleri bu sabah erken saatlerde Nablus'un kuzeyindeki Asira al Şimaliye'de Talip Hamadina'nın evine baskın yaparak Hazım ve Asım ismindeki iki oğlunu gözaltına aldı. İsrail güvenlik kuvvetleri Nablus'un güneyindeki Borin kasabasında da yollara kontrol noktaları kurdu.

Doğu Kudüs'ün Anata kasabasında adı açıklanmayan bir Filistinli genç gözaltına alındı. İsrail güvenlik güçleri ayrıca halen tutuklu bulunan Bera İsa'nın evine de baskın düzenledi.

(Muhammed Rabah / İHA)