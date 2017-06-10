'Batı medyası askerlerimizi de Aybüke öğretmeni de yazmayacak'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şırnak ve Batman'daki terör saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'PKK terörünü estetize eden batı medyası ne bu askerlerimizi ne de Aybüke Yalçın'ı yazacak' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şırnak ve Batman'daki terör saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "PKK terörünü estetize eden batı medyası ne bu askerlerimizi ne de Aybüke Yalçın'ı yazacak" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Şırnak ve Batman'da gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Şırnak ve Batman'daki alçak terör saldırılarında şehit olan askerlerimize ve Aybüke Yalçın öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. PKK terörünü estetize eden batı medyası ne bu askerlerimizi ne de Aybüke Yalçın'ı yazacak. Ama onlar bizim kalbimizde hep yaşayacak."
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