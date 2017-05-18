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'Batı'da yüzde 50, bizde bunun yarısı'
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'Batı'da yüzde 50, bizde bunun yarısı'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Bugün batı ülkelerine bakıyoruz iş gücüne katılım oranı kadınlarda yüzde 50, bizde maalesef bunun yarısı. İş dünyasına bakıyoruz bundan daha da kötü. Yüzde 8 oranında' dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugün batı ülkelerine bakıyoruz iş gücüne katılım oranı kadınlarda yüzde 50, bizde maalesef bunun yarısı. İş dünyasına bakıyoruz bundan daha da kötü. Yüzde 8 oranında" dedi.
Tunceli merkez Moğultay Mahallesi'nde TOBB tarafından yaptırılacak olan 200 kişilik kız öğrenci yurdunun temel atma töreni yapıldı. Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Eğitim yatırımı bizim için ülkemiz için Tunceli için çok önemli. Ben bir iş adamıyım. İş adamı olarak yaptığınız her yatırımın bir riski vardır. Kar da edersiniz, zarar da edersiniz. Bir yatırım var ki kesinlikle zarar etmezsiniz. O da eğitime yaptığınız yatırımdır. Eğitime yaptığınız yatırımda siz kazanırsınız hem şehriniz kazanır hem de ülke kazanır. Çünkü insana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. En büyük sermaye sakın inanmayın ne petrol ne doğalgaz ne altın. Eğitimli insan gücü. Eğitimli insan gücü olan ülkeler diğer ülkelerin her zaman için önünde. Bunu da en iyi Tunceli bilir. Bu açıdan Tunceli'yi, Tuncelilileri tebrik ediyorum. Kendisine yakışan bir işi yapıyor" dedi.
Türkiye'nin en başarılı kızlarının bu yurtlardan çıkacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Kızı eğitmek çok önemli. Bir erkeği eğitirseniz bir kişiyi eğitirsiniz. Ama bir kızı eğitirseniz bir aileyi eğitirsiniz. Bir aileyi eğittiğiniz zaman da toplumun tamamını eğitmiş olursunuz. Kızların eğitimi onun için önemli. Bu da gelişmiş ülkelerle en büyük farkımız. Bugün Batı ülkelerine bakıyoruz iş gücüne katılım oranı kadınlarda yüzde 50, bizde maalesef bunun yarısı. İş dünyasına bakıyoruz bundan daha da kötü. Yüzde 8'ler oranında" diye konuştu.

VALİ KAYMAK: 4 YILDIR TEOG'DA TÜRKİYE BİRİNCİSİYİZ
Tunceli'de okur yazar oranının çok yüksek olduğunu ifade eden Tunceli Valisi Osman Kaymak, "Son 4 yıldır TEOG'da Türkiye birincisiyiz. Üniversiteye giriş sınavlarında ilk 10'dayız. Tuncelililer, aydın insanlar. Eğitim öğretime önem veren insanlar. Ailedeki çocuk sayısı az. Burayı Güneydoğu'dan ayıran özelliklerden biri de bu. Aileler bilinçli, çok çocuk yapmıyor. Az yaptıkları çocuğu da en iyi şekilde eğitmeye çalışıyorlar. Aslında başarıdaki sırlardan biri de bu" ifadelerini kullandı.
Yurdun özellikle ilçe ve köylerden gelen kız öğrenciler için önemli olduğunu dile getiren Kaymak, bu yurdun büyük bir ihtiyacı karşılayacağını kaydetti.
Yurdunun temeli, Vali Osman Kaymak, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tunceli TSO Başkanı Yusuf Cengiz,Elazığ TSO Başkanı İdris Alan kamu kurum, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı törenle atıldı.
4 bin 50 metrekare alan üzerine bodrum artı 4 kat şeklinde projesi tamamlanan yurdun 6 milyon lira maliyeti bulunduğu belirtildi.
(Ercan Topaç/İHA)

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