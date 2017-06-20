Batan teknedeki 126 mülteci öldü

Uluslararası Göç Örgütü (İOM), Libya açıklarında batan teknedeki 126 mültecinin öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü (İOM), Libya açıklarında batan teknedeki 126 mültecinin öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü sözcüsü Flavio Di Giacomo, cuma günü 130 kişiyi taşıyan bir botun Libya açıklarında battığını sadece 4 kişinin kurtulabildiğini belirtti. Giacomo, 126 kişinin hayatını kaybettiğini kurtulanların Nijeryalı ve Sudanlı olduğunu ifade etti. Botta kapasitesinden çok fazla kişi bulunduğunu söyleyen Giacomo, Libya'dan yola çıkan botun birkaç saat içinde battığını açıkladı. Giacomo, İtalyan sahil güvenlikleri tarafından kurtarılan 4 mültecinin son günlerde kurtarılan yaklaşık bin mülteciyle birlikte Sicilya'ya götürüldüğünü ifade etti.

İOM verilerine göre, İtalya'da Ocak ayından bu yana 65 binden fazla Mülteci kaydedildi ve en az bin 800 mülteci hayatını kaybetti.

