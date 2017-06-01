Batan geminin malları bunlar !

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki limanda 14 Mayıs günü batan 'Ali Ağa' adlı Türk bandıralı geminin ambarında ve güverte bölümünde bulunan yüklerin denizden çıkarılması için çalışmalar başladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki limanda 14 Mayıs günü batan 'Ali Ağa' adlı Türk bandıralı geminin ambarında ve güverte bölümünde bulunan yüklerin denizden çıkarılması için çalışmalar başladı.

Herkül isimli kendinden pervaneli yüzer vinç ile geminin ambarında ve güverte bölümünde bulunan 93 konteyner yük denizden çıkarılacak. Konteynerlerin içerisinde Eti Maden İşletmelerine ait bor yükü bulunurken, sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda dalgıçlar geminin battığı yere dalışlar yaparak yüklerin durumuna göre konteynerleri vince bağlayıp karaya çıkarıyor. Gemideki yük boşaltma çalışmaları tamamlandıktan sonra yüzdürülme işlemi başlayacak. Çalışmaların 25 gün süreceği ifade edildi.

